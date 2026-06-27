Đắk Lắk công bố quy hoạch mới, thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư

Ngày 27/6, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Nhân dịp này, tỉnh công bố danh mục các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư. Theo đó, các ngành nghề tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu; công nghiệp chế biến - chế tạo; năng lượng tái tạo, logistics và hạ tầng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 25 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 40.290 tỷ đồng.

Tỉnh cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 78 nhà đầu tư, có tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và logistics…

Tham dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng hơn 1.000 đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc công bố quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chính phủ kỳ vọng Đắk Lắk sẽ tận dụng tốt các điều kiện và lợi thế để tạo ra động lực phát triển mới, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại tướng, Phó Thủ tướng đề nghị Đắk Lắk tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần cầu thị, minh bạch, hiệu quả; giải quyết dứt điểm, kịp thời các vướng mắc.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Với những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh cần tổng hợp báo cáo Chính phủ sẽ xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu và định hướng lớn của Quy hoạch.

Từ đó, xây dựng Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển năng động của cả nước, là vùng đất giàu bản sắc, là nơi đáng sống, có năng lực cạnh tranh cao, phát triển nhanh và bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Việc công bố quy hoạch lần này đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất, đồng thời mở ra không gian phát triển với tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng thu hút các nguồn lực đầu tư.

Trong quy hoạch mới, Đắk Lắk đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Không gian phát triển mới được tỉnh tổ chức theo mô hình 3 vùng phát triển, 3 hành lang kinh tế và 2 trung tâm động lực. Trong đó, khu vực Buôn Ma Thuột tiếp tục giữ vai trò hạt nhân phát triển của Tây Nguyên, khu vực phía Đông của Đắk Lắk được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới về công nghiệp, logistics, cảng biển và kinh tế biển, phát triển dựa trên kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển được Đắk Lắk xác định là những động lực tăng trưởng mới. Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11%/năm trở lên; đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 153 triệu đồng/năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, quy hoạch mới không chỉ định hình không gian phát triển mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương sau hợp nhất.

Theo ông Huy, tỉnh nhận thức sâu sắc quy hoạch chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được tổ chức hiệu quả. Mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị cùng đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ hành động minh bạch, quyết liệt và đồng hành với doanh nghiệp và người dân.

Tỉnh xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ./.

Đắk Lắk: Tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp bằng khoa học, công nghệ Song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI trong quản lý điều hành, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan chức năng và cộng đồng công nghệ phải chủ động xây dựng "lá chắn xanh" an ninh mạng.