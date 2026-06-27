Đà Nẵng: Trao quyền đi đôi với tạo điều kiện, đồng hành và bảo vệ cán bộ

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Đà Nẵng đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình mới cũng đặt ra những yêu cầu tiếp tục hoàn thiện về phân cấp, phân quyền, chất lượng đội ngũ cán bộ và cơ chế phối hợp.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã trao đổi với đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về những kết quả bước đầu, vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ cũng như các định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới.

- Đà Nẵng đã trải qua gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương mới, xin đồng chí đánh giá tổng quát về hiệu năng, hiệu quả của hệ thống chính trị thành phố thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh: Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có thể khẳng định rằng bộ máy của hệ thống chính trị thành phố đã vận hành ổn định, thông suốt, từng bước phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu của mô hình mới; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao.

Việc hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một nhiệm vụ rất lớn, tác động đến toàn bộ hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ và phương thức quản lý, điều hành.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, thành phố đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy từ thành phố đến cơ sở theo đúng tiến độ; các cơ quan, đơn vị đi vào hoạt động ngay từ ngày đầu vận hành mà không để gián đoạn công việc, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Điểm nổi bật nhất là cơ chế phân cấp, phân quyền được triển khai mạnh mẽ hơn theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.”

Nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện hoặc cấp thành phố đã được chuyển giao cho cấp xã thực hiện, rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của cơ sở.

Qua thực tiễn vận hành, đội ngũ cán bộ cấp xã đã từng bước thích ứng với yêu cầu của mô hình mới, chủ động xử lý công việc ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc trông chờ cấp trên.

Đặc biệt, thành phố đã điều động, tăng cường hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức từ cấp thành phố về hỗ trợ các địa phương còn khó khăn về nhân lực, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, chuyển đổi số và cải cách hành chính…; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở.

Để khơi dậy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và xác định việc trao quyền phải đi đôi với tạo điều kiện, đồng hành và bảo vệ cán bộ. Một kinh nghiệm của thành phố là luôn gắn việc giao quyền, phân cấp, phân quyền với cơ chế kiểm tra, giám sát và bảo vệ cán bộ.

Thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương của Trung ương về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thành phố khuyến khích cán bộ chủ động đề xuất các giải pháp mới, các sáng kiến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; xem xét, đánh giá toàn diện động cơ, mục đích, quá trình thực hiện và hiệu quả mang lại trước khi đánh giá trách nhiệm đối với từng trường hợp cụ thể.

Quan điểm của thành phố là khuyến khích cán bộ dám đổi mới, sáng tạo trên cơ sở tuân thủ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đánh giá cán bộ bằng hiệu quả công việc và lợi ích mang lại cho Nhân dân, không để cán bộ vì tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm mà né tránh, đùn đẩy công việc.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng xây dựng môi trường làm việc khuyến khích đổi mới, sáng tạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; lấy hiệu quả công việc, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã xuất hiện từ cơ sở như: Tổ công tác hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động, các tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, mô hình điều phối liên phường trong quản lý đô thị và giải quyết các vấn đề liên vùng.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 10/11/2025 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ; đồng thời, ban hành Quy định số 345-QĐ/TU, ngày 21/11/2025 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị thành phố; Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 11/6/2026 về việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị thành phố.

Đây là những giải pháp quan trọng nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi công vụ ở các cấp, nhất là tại cơ sở.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ giữa các địa phương chưa thật sự đồng đều; một số nơi còn thiếu nhân lực chuyên sâu về đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin, tài chính...

Bên cạnh đó, một số quy định về phân cấp, phân quyền và cơ chế phối hợp liên ngành vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền theo hướng mạnh hơn cho cơ sở đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã; tạo môi trường thuận lợi để cán bộ yên tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả bước đầu đã đạt được cùng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tiếp tục phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước, cực tăng trưởng của khu vực miền Trung-Tây Nguyên và là địa phương tiên phong trong đổi mới mô hình quản trị địa phương hiện đại trong giai đoạn mới.

Người dân đến làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

- Ngày 2/6 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 40-KL/TW về quản lý và tinh giản biên chế (giai đoạn từ 2027-2031), thành ủy Đà Nẵng sẽ có lộ trình và giải pháp cụ thể nào để vừa đảm bảo mục tiêu tinh giản vừa nâng cao được chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở khối xã, phường?

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh: Mục tiêu của thành phố trong giai đoạn tới không chỉ là thực hiện lộ trình tinh giản từ 5-10% biên chế theo định hướng của Trung ương, mà quan trọng hơn là xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao, chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở tổng số 53.418 biên chế được Trung ương giao, Thành ủy Đà Nẵng sẽ chỉ đạo rà soát toàn diện việc sử dụng biên chế trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện điều chuyển biên chế từ nơi sử dụng chưa hiệu quả sang những lĩnh vực còn thiếu hoặc có áp lực công việc lớn, nhất là tại các xã, phường mới sau sắp xếp; đồng thời, xây dựng lộ trình thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2027-2031 theo đúng định hướng của Bộ Chính trị, đảm bảo vừa giảm số lượng hợp lý, vừa nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Với tinh thần “không chỉ giảm biên chế mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng biên chế”, thành phố sẽ rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng cấp phó theo lộ trình quy định; đẩy nhanh việc sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố gắn với tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, giảm chi phí hành chính.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc quản lý biên chế theo vị trí việc làm và kết quả đầu ra. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ theo đúng tinh thần Kết luận số 40-KL/TW.

Thành phố Đà Nẵng đang đổi mới căn bản công tác đánh giá cán bộ. Thực hiện tốt cơ chế sàng lọc, thay thế những trường hợp năng lực hạn chế, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời tạo điều kiện để thu hút, tuyển dụng những người có trình độ, năng lực vào khu vực công theo đúng tinh thần “có vào, có ra."

Cùng với đó, thành phố Đà Nẵng tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường - nơi trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc cho người dân.

Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 07/5/2026 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường, xã, đặc khu thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; đang xây dựng khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn; đồng thời, thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ giữa thành phố và cơ sở để nâng cao chất lượng đội ngũ một cách đồng đều.

- Từ thực tiễn kinh nghiệm một năm qua, thành phố Đà Nẵng định hình những giải pháp cốt lõi, đột phá nào cho giai đoạn tới để biến đổi mới tổ chức thành động lực phát triển thực tế, quyết tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong nhiệm kỳ này, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh: Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuyển trọng tâm từ “sắp xếp xong bộ máy” sang “vận hành tốt bộ máy,” từ phân cấp nhiệm vụ sang bảo đảm năng lực thực thi là định hướng rất quan trọng đối với Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.

Qua gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, chúng tôi rút ra một bài học lớn: Đổi mới tổ chức bộ máy không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới.

Giá trị lớn nhất của việc sắp xếp tổ chức không nằm ở việc giảm đầu mối hay tinh giản biên chế đơn thuần, mà ở chỗ tạo ra một hệ thống vận hành hiệu quả hơn, quyết định nhanh hơn, phối hợp thông suốt hơn và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Có thể nói, đến thời điểm này, Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành giai đoạn “sắp xếp bộ máy” và đang bước sang giai đoạn “khai thác hiệu quả bộ máy.” Đây cũng là giai đoạn đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện để biến những thay đổi về tổ chức thành động lực tăng trưởng thực chất.

Mục tiêu xuyên suốt của thành phố trong nhiệm kỳ này là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng quan trọng và là một trong những trung tâm phát triển năng động của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố sẽ tập trung vào một số định hướng lớn:

Trước hết, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị phát triển. Nhất quán quan điểm “Bộ máy tinh gọn chỉ là điều kiện, tăng trưởng hai con số thực chất, bền vững mới là mục tiêu; phải chuyển nhanh, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển; từ lợi thế địa lý, tài nguyên sang lợi thế về thể chế, năng lực điều hành và đổi mới sáng tạo.” Mọi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng kết quả, sản phẩm và giá trị mang lại cho xã hội.

Thứ hai, khai thác tối đa dư địa và không gian phát triển mới sau hợp nhất. Đà Nẵng hôm nay không chỉ có lợi thế của một đô thị trung tâm mà còn sở hữu hệ sinh thái phát triển đa dạng gồm đô thị, công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, sân bay, kinh tế biển, nông nghiệp, miền núi và hải đảo.

Đây là điều kiện đặc biệt thuận lợi để hình thành các chuỗi giá trị mới và các cực tăng trưởng mới. Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, tăng cường liên kết giữa khu vực ven biển, đô thị trung tâm với miền núi phía Tây; phát huy hiệu quả vai trò của Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu công nghệ cao, hệ thống cảng biển, sân bay và các trung tâm logistics để tạo động lực phát triển cho toàn vùng.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Thứ ba, tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong giai đoạn mới. Thành phố sẽ triển khai quyết liệt các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, trung tâm dữ liệu và các mô hình kinh tế số.

Đồng thời, đẩy nhanh xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, coi đây là giải pháp căn cơ để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng phục vụ nhân dân.

Thứ tư, phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã dành cho thành phố. Đây là lợi thế rất quan trọng để Đà Nẵng bứt phá trong thời gian tới.

Thành phố sẽ tập trung triển khai hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, các cơ chế phát triển đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế biển; đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn công nghệ và các dự án có giá trị gia tăng cao.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là nhân tố quyết định thành công. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác đánh giá theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm trung tâm; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Điều quan trọng hơn cả là phải xây dựng được khát vọng phát triển và ý chí vươn lên trong toàn hệ thống chính trị. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng hai con số không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế mà còn là thước đo năng lực tổ chức thực hiện, là biểu hiện cụ thể của tinh thần đổi mới, dám nghĩ lớn, dám hành động và dám chịu trách nhiệm.

Với những nền tảng đã được tạo dựng, cùng các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương, không gian phát triển mới sau hợp nhất và sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Đà Nẵng có cơ sở để tin tưởng rằng sẽ biến quá trình đổi mới tổ chức bộ máy thành động lực phát triển thực chất; chuyển hóa tiềm năng thành nguồn lực, nguồn lực thành động lực và động lực thành kết quả cụ thể; phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu mạnh và thịnh vượng./.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

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