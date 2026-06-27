Hưng Yên nhanh chóng vận hành bộ máy của cấp thôn sau sắp xếp

Theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có đề ra một số mốc thời gian quan trọng như Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua Đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Theo tinh thần này, một số địa phương của tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố và công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ ở thôn sau sắp xếp, nhằm kiện toàn tổ chức, bảo đảm hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Đơn cử, xã Triệu Việt Vương thực hiện sắp xếp 10 thôn thành 5 thôn mới, gồm sáp nhập thôn Đức Nhuận Hạ và An Cảnh thành thôn An Cảnh; Xuân Đình và Hàm Tử thành thôn Hàm Tử; Bình Dân và An Dân thành thôn Bình An; Bãi Sậy 2 và Bãi Sậy 3 thành thôn Bãi Sậy 2; thôn 2 và thôn 3 thành thôn Ông Đình. Đồng thời, giữ nguyên 10 thôn gồm Dương Trạch, Bãi Sậy 1, Thọ Bình, Yên Vĩnh, Đức Nhuận Thượng, Trung, Thượng, Hạ, An Thái và thôn 1. Sau sắp xếp, số lượng thôn của xã giảm từ 20 xuống còn 15 thôn, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ghi nhận ngày 26/6, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Ban Thường vụ Đảng ủy đã công bố các quyết định thành lập 5 chi bộ thôn mới; chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030; công bố quyết định thành lập 5 thôn mới và chỉ định Trưởng thôn. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã trao quyết định thành lập 5 Ban Công tác Mặt trận thôn mới và công nhận các chức danh Ban Công tác Mặt trận tại các thôn. Bảo đảm bộ máy của hệ thống chính trị tại các thôn mới được kiện toàn, đi vào hoạt động ngay sau khi thành lập. Đây là một trong những xã, phường đầu tiên của tỉnh Hưng Yên kiện toàn các chức danh của thôn sau sắp xếp.

Ông Phạm Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Việt Vương nhấn mạnh, việc hoàn thành sớm công việc sắp xếp, tổ chức lại thôn và kiện toàn đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời cán bộ, đảng viên được lựa chọn cho bộ máy mới của thôn có trình độ đồng đều, có khả năng ứng dụng tốt công nghệ thông tin, theo đó sẽ đảm bảo tính chuyên nghiệp, năng lực và trách nhiệm cao hơn đối với các công việc được giao. Xã tin tưởng đội ngũ cán bộ thôn mới, sẽ vận hành bộ máy của thôn trơn tru, đem lại hiệu quả cao. Từ đó, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai trực tiếp, nhanh chóng và đồng bộ đến người dân hơn.

Liên quan đến kiện toàn các chức danh của các thôn sau sắp xếp, ngày 26/6, Thường trực Đảng ủy xã Vũ Thư tổ chức 15 phiên làm việc với Ban Chi ủy các thôn theo phương án sáp nhập, tương ứng với 15 thôn mới sau sắp xếp, nhằm thống nhất công tác nhân sự.

Tại các buổi làm việc, Ban xây dựng Đảng xã đã quán triệt quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn cấp ủy viên và tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp ủy. Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về phương án nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chi bộ thôn sau sắp xếp; đồng thời thống nhất quy trình các bước bảo đảm đúng quy định.

Theo bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư, địa phương sẽ sớm công bố các quyết định chức danh của các thôn mới sau sắp xếp, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của thôn. Đây là tiền đề để các chi bộ thôn nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngay từ đầu nhiệm kỳ theo quy định.

Tương tự, ông Nguyễn Quốc Chương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ, cho biết đến nay xã đã chốt danh sách các cán bộ, đảng viên giữ các chức danh của thôn mới.

Theo kế hoạch đến ngày 29/6, xã sẽ tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân và thông qua danh sách kiện toàn các chức danh Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc các thôn mới.

"Việc khẩn trương kiện toàn bộ máy chính trị của thôn đóng vai trò là 'chìa khóa', giúp đảm bảo sự liên tục, không gây xáo trộn và tạo bước đệm vững chắc cho tiến trình phát triển tại địa phương sau sắp xếp", ông Chương nhấn mạnh.

Theo Phương án số 97/PA-UBND, ngày 8/6/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về phương án tổng thể sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026, toàn tỉnh có 358 thôn, tổ dân phố đủ tiêu chuẩn không thực hiện sắp xếp; 2.173 thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp nguyên trạng; 56 thôn, tổ dân phố tổ chức lại một phần; 29 thôn, tổ dân phố giải thể và 7 thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù được đề nghị không sắp xếp. Sau khi hoàn thành, toàn tỉnh sẽ còn 1.322 thôn, tổ dân phố, giảm 1.301 đơn vị, tương ứng giảm gần 50% so với hiện nay.

Còn theo Kết luận số 380-KL/TU ngày 15/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, tỉnh sẽ thực hiện thí điểm nhiệm kỳ của chi bộ thôn, tổ dân phố là 5 năm, tính theo nhiệm kỳ của cấp ủy cấp trên trực tiếp giai đoạn 2025-2030.

Tỉnh thống nhất bố trí ba chức danh người hoạt động không chuyên trách tại mỗi thôn, tổ dân phố gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố) và Trưởng Ban Công tác Mặt trận; khuyến khích thực hiện kiêm nhiệm nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở thôn, tổ dân phố trong đó khuyến khích bố trí Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố), Trưởng Ban Công tác Mặt trận đồng thời là Phó Bí thư Chi bộ khi bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên giao Đảng ủy các xã, phường rà soát, xem xét bố trí sử dụng phù hợp với những trường hợp Bí thư, Trưởng thôn (Tổ trưởng Tổ dân phố), Trưởng Ban Công tác Mặt trận và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định./.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hưng Yên: Đồng lòng để “về đích” Trong giai đoạn "nước rút," công tác lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án được các địa phương tại Hưng Yên đặc biệt coi trọng, bảo đảm phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội.