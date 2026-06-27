Thành phố Hải Phòng mở rộng nguồn cung nhà ở cho thuê

Từ địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, Hải Phòng đang tăng tốc phát triển phân khúc nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Trung ương.

Trước nhu cầu rất lớn của người lao động, đặc biệt là công nhân tại các khu công nghiệp, thành phố đang khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách, triển khai các dự án đầu tiên, hướng tới hình thành hệ thống nhà ở cho thuê đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và đô thị trong giai đoạn mới.

Tăng tốc phát triển nhà ở cho thuê

Là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, Hải Phòng hiện có hàng chục khu công nghiệp, khu kinh tế đang hoạt động với hàng trăm nghìn lao động. Riêng số lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hiện khoảng 71.000 người, kéo theo nhu cầu về chỗ ở ngày càng lớn.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hải Phòng, riêng nhóm công nhân và người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đã có nhu cầu khoảng 18.265 căn hộ lưu trú.

Nhu cầu này sẽ còn tiếp tục gia tăng khi Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu thương mại tự do và các tổ hợp công nghiệp chuyên biệt được hình thành trong thời gian tới.

Thi công xây dựng nhà ở xã hội. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Mặc dù hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 đến 2025, cơ cấu sản phẩm của Hải Phòng vẫn chủ yếu là nhà ở để bán. Trong khi đó, nhu cầu thuê nhà của người lao động, chuyên gia và người thu nhập thấp ngày càng tăng.

Cùng đó, thành phố đang đứng trước yêu cầu cải tạo 177 chung cư cũ đã hết niên hạn sử dụng, bố trí nơi ở an toàn cho hơn 9.000 hộ dân. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển quỹ nhà ở cho thuê dài hạn với mức giá phù hợp, đáp ứng khả năng chi trả của nhiều nhóm đối tượng.

Bước ngoặt đối với Hải Phòng đến từ cuộc làm việc đầu tháng 6/2026 giữa Thủ tướng Chính phủ với 5 địa phương gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn, coi đây là hướng đi mới nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp.

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, Hải Phòng nhanh chóng xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 đến 2030; rà soát nhu cầu nhà ở theo từng nhóm đối tượng; xác định các khu vực ưu tiên phát triển gắn với các khu công nghiệp trọng điểm; nghiên cứu bố trí quỹ nhà cho thuê trong các dự án nhà ở thương mại; đồng thời đề xuất nhiều cơ chế, chính sách với Bộ Xây dựng nhằm thúc đẩy phân khúc này phát triển bền vững.

Sự vào cuộc quyết liệt của thành phố nhanh chóng được hiện thực hóa bằng dự án đầu tiên. Ngày 26/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An tổ chức khởi công Dự án Khu chức năng dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng, gồm khu nhà ở lưu trú cho công nhân và chuyên gia. Đây là dự án nhà ở cho thuê đầu tiên trên địa bàn thành phố được triển khai theo định hướng phát triển nhà ở cho thuê của Trung ương.

Dự án được xây dựng trên diện tích 4,28ha, gồm 7 khối nhà lưu trú cao 10 tầng với 1.047 căn hộ dành cho công nhân thuê và 14 công trình thương mại, dịch vụ cao từ 3 đến 4 tầng với 55 căn dành cho chuyên gia thuê. Tổng vốn đầu tư hơn 1.111 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2027.

Theo ông Tường Duy Long, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An, cùng với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, việc đầu tư nhà ở và các dịch vụ thiết yếu cho chuyên gia, người lao động là điều kiện quan trọng để xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút các nhà đầu tư lớn và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khi hoàn thành, dự án sẽ mang đến nơi ở an toàn, ổn định, văn minh cho người lao động, đồng thời tạo điều kiện để các chuyên gia trong và ngoài nước yên tâm sinh sống, làm việc lâu dài tại Hải Phòng.

Chủ đầu tư cam kết tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, góp phần nâng cao sức hấp dẫn đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố trong giai đoạn 2026 đến 2030.

Khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách

Thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án Nhà ở lưu trú cho công nhân, chuyên gia thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Ông cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn theo bốn nhóm gồm nhà ở thương mại, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ và nhà ở cho thuê.

Mục tiêu là từng bước hình thành các khu nhà ở cho thuê đồng bộ về hạ tầng, đầy đủ tiện ích công cộng, đa dạng loại hình căn hộ, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng như công nhân, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, chuyên gia và doanh nhân.

Theo định hướng của Sở Xây dựng, Hải Phòng sẽ phát triển nhà ở cho thuê theo hướng dài hạn, giá hợp lý, gắn với các khu công nghiệp và hệ thống giao thông công cộng.

Thành phố cũng khuyến khích xã hội hóa đầu tư, huy động doanh nghiệp và các hộ gia đình tham gia phát triển nhà ở cho thuê bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và phòng cháy, chữa cháy.

Đây được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo nền tảng để Hải Phòng tiếp tục giữ vững vai trò cực tăng trưởng công nghiệp của khu vực phía Bắc.

Đáng chú ý, Hải Phòng đã chủ động kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở cho thuê.

Thành phố đề xuất cho phép doanh nghiệp trong các khu công nghiệp được sử dụng nguồn vốn hợp pháp để mua lại căn hộ nhà ở xã hội phục vụ công nhân thuê; bổ sung cơ chế hỗ trợ lãi suất cho người dân mua nhà ở xã hội; đồng thời kiến nghị quy định bắt buộc các dự án nhà ở xã hội phải dành tối thiểu 30% tổng diện tích sàn để phát triển nhà ở cho thuê, qua đó tạo lập nguồn cung ổn định, lâu dài.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng định hướng sử dụng Quỹ nhà ở địa phương để mua lại các tòa nhà ở xã hội, phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân tại chung cư cũ và hình thành quỹ nhà ở cho thuê của thành phố.

Ngày 9/6/2026, Hải Phòng đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất ba nhóm cơ chế, chính sách trọng tâm.

Cụ thể, cho phép doanh nghiệp sản xuất trong các khu công nghiệp, khu kinh tế sử dụng nguồn vốn hợp pháp để mua lại các căn hộ nhà ở xã hội đã hoàn thành, bố trí cho công nhân, người lao động thuê, qua đó chủ động bảo đảm nơi ở và giữ chân nguồn nhân lực; bổ sung cơ chế để địa phương được hỗ trợ thêm lãi suất cho người dân mua nhà ở xã hội thông qua hình thức cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội; nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng quy định bắt buộc các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải dành tối thiểu 30% tổng diện tích sàn để cho thuê, tạo cơ sở pháp lý nhằm phát triển bền vững quỹ nhà ở cho thuê và từng bước chuyển dịch từ tư duy sở hữu sang sử dụng nhà ở phù hợp với nhu cầu của người lao động trong giai đoạn mới.

Cũng theo Sở Xây dựng, trong quý 3-4, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ nhà ở địa phương để mua lại một số tòa nhà ở xã hội, đồng thời bố trí quỹ nhà cho thuê tại các dự án nhà ở xã hội dự kiến khởi công trong quý 3-4./.

Bộ Xây dựng: Mỗi địa phương khởi công 1 dự án nhà ở cho thuê trong tháng Sáu Mỗi tỉnh, thành được yêu cầu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê bằng vốn ngân sách ngay trong tháng Sáu, đồng thời chuẩn bị quỹ đất sạch, triển khai các dự án quy mô lớn trong nửa cuối năm.

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