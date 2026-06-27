Cao Bằng: 441 nhà dân bị ngập và cô lập trong mưa lũ

Mưa lũ tại Cao Bằng làm hàng trăm nhà dân bị ngập hoặc cô lập, 8 hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở; hơn 515ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, 108 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Mưa lũ kéo dài từ đêm 25 đến ngày 27/6 đã gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương của tỉnh Cao Bằng. Các xã Thông Nông, Thanh Long, Hòa An, Cần Yên, Nguyên Bình cùng các phường Thục Phán, Tân Giang, Nùng Trí Cao và Tam Kim là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ làm 334 nhà dân bị ngập hoặc cô lập, 8 hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở; hơn 515ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, 108 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi và trường học cũng bị hư hỏng, sạt lở, gây chia cắt cục bộ.

Đến sáng 27/6, mưa đã giảm, nước tại khu vực trung tâm cơ bản rút, người dân khẩn trương dọn bùn, vệ sinh nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và chủ động các phương án ứng phó./.