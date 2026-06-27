Mỹ: Bang Utah ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

Thời tiết nóng, khô và gió mạnh đang khiến đám cháy rừng lan nhanh ở bang Utah (Mỹ), buộc thống đốc bang Spencer Cox phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Thống đốc Cox cũng ban hành các hạn chế tạm thời đối với pháo hoa cho đến ngày 5/7, tức là một ngày sau khi Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập.



Dù nguyên nhân vụ cháy Cottonwood, đám cháy lớn nhất đang diễn ra tại Mỹ, chưa được xác định, nhưng sắc lệnh của thống đốc lưu ý rằng con người là nguyên nhân gây ra hầu hết các vụ cháy trong bang tính đến thời điểm này trong năm.

Tại thực địa, lực lượng cứu hỏa đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong những điều kiện chưa từng có tiền lệ. Máy bay chở nước và trực thăng để dập tắt đám cháy Cottonwood đã phải ngừng hoạt động vào ngày 26/6 vì gió mạnh lên.

Gió giật được ghi nhận ở mức 72 km/h và độ ẩm ở mức thấp một chữ số, khiến các đội cứu hỏa hầu như không có lựa chọn nào để làm chậm ngọn lửa.

Người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ cháy, bà Alyssa Mason cho biết: “Diễn biến đám cháy cực kỳ dữ dội, với hiện tượng lửa lan nhanh trên ngọn cây và lửa bùng phát từ các vệt cháy khác.”



Xuất phát từ một khu vực dân cư thưa thớt phía Nam Utah, đám cháy Cottonwood đã lan rộng đến hơn 290 km2 vào ngày 26/6, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Eagle Point ở hạt Beaver và buộc người dân phải sơ tán. Tại cộng đồng Marysvale, khói đã che khuất Mặt Trời khi tro bụi rơi xuống như mưa.



Cùng ngày, chuyên gia khí tượng học Jason Straub cho biết đây là thời tiết khắc nghiệt từng thấy ở bang Utah trong 5 năm qua. Theo ông, ngày 28/6, một đợt không khí lạnh sẽ mang theo gió mạnh, có thể đẩy đám cháy theo những hướng mới trước khi thời tiết ổn định trở lại vào tuần tới.

Các điều kiện như độ ẩm thấp và gió mạnh đã dẫn đến cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên một khu vực rộng lớn trải dài từ Idaho đến miền Nam bang Arizona và New Mexico.

Một số dự báo cho thấy gió có thể đạt tốc độ 40 - 56 km/h, điều kiện khắc nghiệt nhất dự kiến xảy ra từ miền Bắc Arizona đến miền Trung và Nam Utah./.

Thanh Hóa đã khống chế hoàn toàn vụ cháy rừng tại phường Hải Bình Giữa cái nắng gay gắt của mùa Hè, cộng với sức nóng từ đám cháy tỏa ra, nhiệt độ tại khu vực xảy ra cháy rừng có thời điểm lên tới gần 50 độ C, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong khu vực vẫn kiên trì bám trụ hiện trường với quyết tâm không để ngọn lửa bùng phát trở lại.

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