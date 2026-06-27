Dự đoán Anh - Panama: Harry Kane cùng các đồng đội săn tìm cơn mưa bàn thắng

Vào lúc 4 giờ ngày 28/6, thảm cỏ sân vận động Los Angeles sẽ sôi động trở lại khi Harry Kane cùng các đồng đội săn tìm mưa bàn thắng trước Panama, quyết tâm hủy đánh bại thủ để độc chiếm ngôi đầu bảng L.

Trận đấu lúc 04h00 ngày 28/6 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Panama trên sân vận động Los Angeles chỉ còn mang tính chất phân định ngôi vị đầu bảng L cho "Tam sư", sau khi họ đã sớm giành vé đi tiếp vào vòng knock-out. Ở chiều ngược lại, đại diện Trung Mỹ là Panama cũng đã chính thức bị loại sau hai thất bại liên tiếp và bước vào trận đấu này với tâm thế không còn gì để mất, chiến đấu hoàn toàn vì danh dự của màu cờ sắc áo.

Chính vì tính chất của trận đấu, giới chuyên môn nhận định huấn luyện viên Thomas Tuchel chắc chắn sẽ tiến hành một cuộc xoay tua đội hình quy mô lớn nhằm giữ sức cho các trụ cột và thử nghiệm các phương án chiến thuật mới. Dù chỉ ra sân với nhiều nhân tố dự bị, tuyển Anh vẫn được đánh giá sở hữu sức mạnh hoàn toàn áp đảo so với một Panama đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng công khi chưa ghi nổi một bàn thắng nào từ đầu giải.

Sự chênh lệch quá lớn về chiều sâu lực lượng khiến các hội đồng bình luận quốc tế đều thống nhất đưa ra dự đoán về một chiến thắng tưng bừng ba không nghiêng hẳn về phía đại diện châu Âu. Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra cởi mở và những ngôi sao khao khát chứng tỏ mình như Harry Kane, Marcus Rashford hay Bukayo Saka sẽ thay nhau tỏa sáng để mang về thắng lợi nhẹ nhàng cho "Tam sư"./.