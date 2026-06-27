World Cup 2026: Người hâm mộ vỡ òa sau khi Ai Cập lần đầu vào vòng knock-out

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, hàng nghìn người hâm mộ bóng đá Ai Cập đã đổ ra đường tại thủ đô Cairo để ăn mừng sau khi đội tuyển quốc gia giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù chỉ giành trận hòa 1-1 trước Iran ở lượt đấu cuối vòng bảng, kết quả này vẫn đủ để đội tuyển Ai Cập kết thúc vòng bảng với 5 điểm, xếp thứ hai bảng G và giành vé đi tiếp. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, bầu không khí lễ hội đã rộn ràng khắp nơi.

Trước đó, từ sáng sớm, khi nhiều tuyến phố của Cairo còn khá vắng, các quán cà phê đã chật kín người hâm mộ đến theo dõi trận đấu. Nhiều người mang theo quốc kỳ, kèn cổ động và có mặt từ hơn 5h00 sáng để có chỗ ngồi.

Tại các quán càphê - điểm xem bóng đá chính của người dân Ai Cập, người hâm mộ cùng thưởng thức những tách cà phê, ly trà nóng trong lúc hồi hộp dõi theo từng pha bóng của đội tuyển nước nhà.

Không khí trong các quán cà phê nhiều lần bùng nổ theo diễn biến trận đấu. Bàn thắng mở tỷ số của Ai Cập khiến người hâm mộ đồng loạt đứng dậy reo hò, ôm chầm lấy nhau, vẫy cờ và thổi kèn cổ động.

Khi Iran gỡ hòa, cả quán như lặng đi trong lo lắng, nhưng tất cả vẫn kiên nhẫn dõi theo trận đấu cho đến những giây cuối cùng.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc mọi cảm xúc được giải tỏa. Những tràng pháo tay kéo dài, những cái ôm siết chặt và tiếng hô "Ai Cập! Ai Cập!" liên tục vang lên trong niềm vui của người hâm mộ.

Niềm vui nhanh chóng lan từ các quán cà phê ra khắp các tuyến phố của thủ đô Cairo. Từ khu vực trung tâm đến Quảng trường Tahrir, dòng người đổ ra đường trong sắc đỏ, trắng, đen của quốc kỳ Ai Cập.

Nhiều người đứng trên ôtô, xe máy vẫy cờ, bấm còi theo nhịp ăn mừng, trong khi các nhóm thanh niên, phụ nữ và trẻ em cùng nhảy múa, reo hò như ngày hội. Không khí náo nhiệt kéo dài nhiều giờ sau khi trận đấu kết thúc.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, nhiều cổ động viên không giấu được niềm vui và sự tự hào khi đội tuyển Ai Cập lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Theo họ, kết quả hòa trước Iran chẳng khác nào một chiến thắng bởi điều quan trọng nhất là đội tuyển đã hoàn thành mục tiêu lịch sử.

Trong bầu không khí phấn khích, không ít người bày tỏ sự tin tưởng vào huấn luyện viên Hossam Hassan và các cầu thủ, thậm chí lạc quan cho rằng đội tuyển Ai Cập có thể tiếp tục tạo bất ngờ, tiến vào trận chung kết và cạnh tranh chức vô địch.

Việc vượt qua vòng bảng được xem là cột mốc mới của bóng đá Ai Cập, mang lại niềm tin lớn cho người hâm mộ về khả năng đội tuyển tiếp tục viết nên lịch sử tại World Cup 2026.

Sau những màn ăn mừng rực rỡ trên đường phố Cairo, sự kỳ vọng của người dân giờ đây hướng tới trận đấu ở vòng knock-out, nơi đội tuyển quốc gia sẽ bước vào hành trình chinh phục những dấu mốc mới./.

Xác định được 26 đội tuyển góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026 Từ kết quả tại bảng H và I, các đội Ai Cập, Bồ Đào Nha, Colombia, Anh và Ghana đã trở thành những cái tên tiếp theo giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026 mà chưa cần thi đấu lượt cuối.