World Cup 2026: "Samurai Xanh" sẵn sàng thách thức đội tuyển Brazil

Tuy không bùng nổ ở vòng bảng, nhưng đội tuyển Nhật Bản vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng 32 đội xuất sắc nhất World Cup 2026 bằng chính thực lực của mình.

Sau trận hòa 1-1 trước Thụy Điển ở lượt đấu cuối bảng F, "Samurai Xanh" đang hướng sự tập trung vào thử thách lớn mang tên Brazil.

Với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 5 điểm, Nhật Bản kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng F, trong khi Thụy Điển đi tiếp với tư cách một trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Phát biểu với báo giới, huấn luyện viên Hajime Moriyasu khẳng định ông hài lòng khi các học trò tự quyết định số phận của mình.

Chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: "Tôi nghĩ kết quả này tốt hơn nhiều so với việc chỉ đi tiếp nhờ thành tích của các đội khác. Với mục tiêu vươn tới đỉnh cao bóng đá thế giới, chúng tôi đã làm được điều cần thiết bằng chính sức lực của mình."



Đối thủ tiếp theo của Nhật Bản là Brazil - đội đứng đầu bảng C với 7 điểm sau các chiến thắng tỷ số 3-0 trước Scotland và Haiti, cùng trận hòa 1-1 với Maroc.

Các cổ động viên Nhật Bản đổ ra đường phố ăn mừng kết quả của đội nhà. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Dù trải qua giai đoạn chuẩn bị chưa thật sự ổn định dưới thời huấn luyện viên Carlo Ancelotti - chiến lược gia nước ngoài đầu tiên dẫn dắt “Selecao” tại World Cup sau hơn một thế kỷ, nhưng đội bóng Nam Mỹ vẫn được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Huấn luyện viên Moriyasu dành sự tôn trọng đặc biệt cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Ông nhận xét: "Việc một huấn luyện viên nước ngoài dẫn dắt Brazil là điều rất hiếm thấy. Ông ấy vẫn đạt được những kết quả tích cực, điều đó cho thấy ông ấy là một huấn luyện viên tài năng xuất chúng."

Brazil sở hữu hàng công rất đáng gờm với Vinicius Junior đang có 4 bàn thắng, đồng xếp thứ hai trong cuộc đua Chiếc giày vàng cùng Erling Haaland (Na Uy), Kylian Mbappe và Ousmane Dembele (cùng của Pháp).

Trong khi đó, Nhật Bản bước vào vòng đấu loại trực tiếp với sự tự tin sau chuỗi ba trận bất bại. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan ở ngày ra quân được xem là minh chứng cho khả năng cạnh tranh của "Samurai Xanh" trước các đội tuyển hàng đầu thế giới, dù họ phải nhờ pha cứu thua quyết định của Daichi Kamada ở những giây cuối cùng.

Huấn luyện viên Moriyasu cũng dành lời khen cho trợ lý Hiroshi Nanami vì những đóng góp trong việc xây dựng lối chơi tấn công chủ động, giúp Nhật Bản vượt qua thành tích ghi bàn ở hai kỳ World Cup gần nhất.

Dù đánh giá rất cao sức mạnh của Brazil, nhà cầm quân 57 tuổi tin rằng đội tuyển Nhật Bản hoàn toàn có cơ hội tạo nên bất ngờ. Ông nhấn mạnh: "Tôi nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm rất quý giá cho sự phát triển của bóng đá Nhật Bản. Brazil rất mạnh, nhưng chúng tôi cũng có cơ hội chiến thắng. Điều quan trọng là toàn đội phải chuẩn bị thật tốt để giành quyền đi tiếp."

Huấn luyện viên Moriyasu cũng nhắc lại chiến thắng của Nhật Bản trước Brazil trong trận giao hữu tại Tokyo năm ngoái và cho rằng điều đó khiến đối thủ sẽ bước vào cuộc đối đầu lần này với quyết tâm cao hơn.

"Có lẽ trước đây Brazil từng nghĩ Nhật Bản là đối thủ có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng sau trận giao hữu năm ngoái, tôi tin họ đã nhận ra điều đó không còn đúng nữa. Đó cũng là minh chứng cho sự phát triển của bóng đá Nhật Bản. Brazil có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới và chúng tôi hoàn toàn tôn trọng họ. Nhưng trong bóng đá, không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi tin mình có cơ hội và sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng cho trận đấu này," huấn luyện viên Moriyasu phát biểu./.

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