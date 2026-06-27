Quang Hải làm đội trưởng, Xuân Son được 'thăng cấp' đội phó tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam chính thức công bố Ban cán sự trong đợt tập trung chuẩn bị tham dự ASEAN Cup 2026 (AFF Cup).

Theo đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được Ban huấn luyện tín nhiệm giao trọng trách đội trưởng. Hai đội phó là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Ở đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026 chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò đội phó, hỗ trợ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh.

Tuy nhiên, trong đợt tập trung lần này, Đỗ Duy Mạnh đang trong quá trình điều trị và hồi phục chấn thương, vì vậy Ban huấn luyện đã giao trọng trách đội trưởng cho Nguyễn Quang Hải.

Nguyễn Quang Hải cũng là gương mặt quen thuộc trong Ban cán sự ở các cấp độ đội tuyển. Anh từng đeo băng đội trưởng U20 Việt Nam tại Vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017, sau đó là U23 Việt Nam và nay tiếp tục đảm nhận cương vị đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục góp mặt trong Ban cán sự với vai trò đội phó. Tiền vệ sinh năm 1998 đã thể hiện được năng lực "thủ lĩnh" khi là đội trưởng của Câu lạc bộ Ninh Bình, đội đã về đích trong top 3 V-League và giành ngôi Á quân ở đấu trường Cúp Quốc gia mùa giải vừa qua.

Xuân Son có lần đầu đảm nhận cương vị đội phó ở đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đáng chú ý, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son lần đầu tiên góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển, với cương vị đội phó. Điều này không chỉ phản ánh sự hòa nhập ngày càng tốt của anh trong màu áo đội tuyển, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm với lực lượng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt.

Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1/7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7.

Tại đây, đội sẽ có ba trận đấu tập với các “quân xanh” do Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc sắp xếp, nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi hướng tới ASEAN Cup 2026./.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Tài Lộc, Lê Giang Patrik rạng rỡ trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam Với "làn gió mới" từ những cầu thủ nhập tịch như Lê Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc hay Ngô Đăng Khoa, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026.