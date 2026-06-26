World Cup 2026: Xác định được 19 đội đi tiếp, 4 cặp đấu vòng 1/16

Sau loạt trận sáng 26/6, World Cup 2026 đã chính thức xác định được 20 đội tuyển giành quyền vào vòng knock-out và 4 cặp đấu vòng 1/16 cũng đã lộ diện.

Cote d'Ivoire, Ecuador (bảng E), Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển (bảng F), Australia và Paraguay là những đội bóng mới nhất vượt qua vòng bảng.

Ở loạt trận sáng 26/6, Cote d'Ivoire có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Curacao nhờ cú đúp của Nicolas Pepe, để giành vị trí nhì bảng E.

Ecuador tạo nên cú sốc khi có màn ngược dòng đánh bại Đức 2-1 bằng các pha lập công của Nilson Angulo và Gonzalo Plata, qua đó đi tiếp tư cách là một trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ở bảng F, Hà Lan dễ dàng vượt qua Tunisia 3-1 để chiếm ngôi đầu. Trong khi đó, Nhật Bản và Thụy Điển dắt tay nhau đi tiếp sau trận hòa 1-1.

Còn tại bảng D, Australia và Paraguay đã chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Kết quả này vừa đủ để Australia thẳng tiến vòng knock-out với vị trí nhì bảng. Trong khi đó, Paraguay sẽ phải chờ đợi xem mình có đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt hay không.

Ở trận còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngược dòng đánh bại Mỹ 3-2 để có được chiến thắng trong ngày chia tay giải đấu.

Như vậy, 20 đội tuyển đã giành quyền vào vòng knock-out gồm có Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan, Argentina (nhất bảng); Nam Phi, Canada, Maroc, Australia, Cote d'Ivoire, Nhật Bản (nhì bảng); Bosnia & Herzegovina, Ecuador, Thụy Điển (xếp thứ 3).

Pháp, Na Uy và Colombia đã giành quyền đi tiếp nhưng thứ hạng của ba đội chỉ được xác định sau các trận "đại chiến" ở lượt cuối.

Đáng chú ý, vòng 1/16 cũng đã chính thức xác định được 4 cặp đấu.

Theo phân nhánh đấu, Nam Phi (nhì bảng A) sẽ đối đầu với Canada (nhì bảng B); Hà Lan xuất sắc giành vị trí nhất bảng F nhưng sẽ phải đối đầu Maroc (nhì bảng C).

Cặp đấu thứ 3 vòng 1/16 sẽ là màn chạm trán giữa chủ nhà Mỹ (nhất bảng D) và Bosnia & Herzegovina (xếp thứ 3 bảng C).

Cặp đấu thứ tư vòng 1/16 đã được xác định là màn so tài giữa Brazil (nhất bảng C) và Nhật Bản (nhì bảng F)./.

World Cup 2026: Hà Lan, Nhật Bản cùng Thụy Điển vào vòng knock-out Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển đã trở thành những cái tên đại diện cho bảng F gia nhập danh sách các đội tuyển tham dự vòng knock-out World Cup 2026.