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World Cup 2026: Xác định được 19 đội đi tiếp, 4 cặp đấu vòng 1/16

Những cặp đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 đang dần hé lộ, hứa hẹn sẽ rất kịch tính với nhiều trận đấu hấp dẫn như Hà Lan gặp Maroc hay Brazil đối đầu Nhật Bản.

Huy Khánh
Nhật Bản sẽ là thử thách tiếp theo của Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhật Bản sẽ là thử thách tiếp theo của Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau loạt trận sáng 26/6, World Cup 2026 đã chính thức xác định được 20 đội tuyển giành quyền vào vòng knock-out và 4 cặp đấu vòng 1/16 cũng đã lộ diện.

Cote d'Ivoire, Ecuador (bảng E), Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển (bảng F), Australia và Paraguay là những đội bóng mới nhất vượt qua vòng bảng.

Ở loạt trận sáng 26/6, Cote d'Ivoire có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Curacao nhờ cú đúp của Nicolas Pepe, để giành vị trí nhì bảng E.

Ecuador tạo nên cú sốc khi có màn ngược dòng đánh bại Đức 2-1 bằng các pha lập công của Nilson Angulo và Gonzalo Plata, qua đó đi tiếp tư cách là một trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ở bảng F, Hà Lan dễ dàng vượt qua Tunisia 3-1 để chiếm ngôi đầu. Trong khi đó, Nhật Bản và Thụy Điển dắt tay nhau đi tiếp sau trận hòa 1-1.

Còn tại bảng D, Australia và Paraguay đã chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Kết quả này vừa đủ để Australia thẳng tiến vòng knock-out với vị trí nhì bảng. Trong khi đó, Paraguay sẽ phải chờ đợi xem mình có đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt hay không.

Ở trận còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ đã ngược dòng đánh bại Mỹ 3-2 để có được chiến thắng trong ngày chia tay giải đấu.

Như vậy, 20 đội tuyển đã giành quyền vào vòng knock-out gồm có Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan, Argentina (nhất bảng); Nam Phi, Canada, Maroc, Australia, Cote d'Ivoire, Nhật Bản (nhì bảng); Bosnia & Herzegovina, Ecuador, Thụy Điển (xếp thứ 3).

Pháp, Na Uy và Colombia đã giành quyền đi tiếp nhưng thứ hạng của ba đội chỉ được xác định sau các trận "đại chiến" ở lượt cuối.

Đáng chú ý, vòng 1/16 cũng đã chính thức xác định được 4 cặp đấu.

Theo phân nhánh đấu, Nam Phi (nhì bảng A) sẽ đối đầu với Canada (nhì bảng B); Hà Lan xuất sắc giành vị trí nhất bảng F nhưng sẽ phải đối đầu Maroc (nhì bảng C).

Cặp đấu thứ 3 vòng 1/16 sẽ là màn chạm trán giữa chủ nhà Mỹ (nhất bảng D) và Bosnia & Herzegovina (xếp thứ 3 bảng C).

Cặp đấu thứ tư vòng 1/16 đã được xác định là màn so tài giữa Brazil (nhất bảng C) và Nhật Bản (nhì bảng F)./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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