World Cup 2026: Đội tuyển Iran vượt qua áp lực ngoài sân cỏ

Hành trình của đội tuyển Iran tại FIFA World Cup 2026 không chỉ là câu chuyện bóng đá mà còn phản ánh những căng thẳng chính trị và ngoại giao bao trùm giải đấu.

Đối với Tehran, mỗi trận đấu đều diễn ra trong bối cảnh đối đầu địa chính trị, chiến tranh truyền thông và các hoạt động gây sức ép tâm lý.

Ngay từ trước khi vòng chung kết khởi tranh, đội tuyển Iran đã phải đối mặt với nhiều trở ngại. Truyền thông Iran cho biết một số thành viên ban huấn luyện và quan chức của đội không được Mỹ cấp thị thực, buộc đội tuyển phải chuyển địa điểm tập huấn từ Mỹ sang Mexico.

Liên đoàn Bóng đá Iran chỉ trích đây là hành động vi phạm các nguyên tắc của thể thao quốc tế cũng như trách nhiệm của nước chủ nhà World Cup 2026. Những diễn biến này được nhiều người tại Iran xem là hệ quả của căng thẳng chính trị kéo dài giữa Tehran và Washington.

Bên cạnh đó, đội tuyển Iran cũng trở thành tâm điểm của cuộc chiến truyền thông. Một số tổ chức đối lập và các kênh truyền thông phương Tây liên tục gọi đội bóng là "đội tuyển của Cộng hòa Hồi giáo" thay vì "đội tuyển quốc gia Iran," đồng thời cáo buộc các cầu thủ ủng hộ chính quyền.

Những tranh cãi không chỉ diễn ra trên mạng xã hội mà còn xuất hiện ngay trên khán đài. Trên thực tế, đã xảy ra nhiều vụ xô xát giữa những người ủng hộ và phản đối chính quyền Iran.

Một số đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh nạt nộ, đe dọa, quay phim nhằm nhận diện người hâm mộ đội tuyển Iran, thậm chí xảy ra giằng co để lấy quốc kỳ chính thức của Iran từ tay các cổ động viên. Truyền thông Iran cũng cho rằng có một nghịch lý khi nhiều người tuyên bố tẩy chay đội tuyển Iran vẫn bỏ ra từ 60-500 USD để mua vé vào sân theo dõi các trận đấu.

Đỉnh điểm của tranh cãi xảy ra khi một số khán giả mang theo lá cờ Sư tử và Mặt Trời - biểu tượng gắn với thời kỳ quân chủ Pahlavi. Căn cứ quy định của FIFA và yêu cầu từ phía Iran về việc không sử dụng các biểu tượng chính trị không chính thức, những lá cờ này đã bị thu giữ.

Trong khi đó, quốc kỳ chính thức của Iran vẫn xuất hiện trên các khán đài tại Mỹ, thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Iran tiếp tục căng thẳng.

Việc World Cup diễn ra trùng với tháng Muharram cũng tạo nên hình ảnh đặc biệt trên các khán đài của cổ động viên Iran. Nhiều biểu ngữ mang dòng chữ "Ya Hossain," các thông điệp phản đối chiến tranh cùng hình ảnh tưởng niệm những học sinh thiệt mạng trong vụ không kích tại Minab được trưng bày trong các trận đấu.

Đội tuyển Iran tham dự giải đấu dưới tên gọi "Minab 168," nhằm tưởng niệm 168 học sinh mà Tehran cho rằng đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhắm vào một trường tiểu học ở Iran.

Một điểm đáng chú ý khác là sự ủng hộ của nhiều cổ động viên nước ngoài dành cho đội tuyển Iran. Không ít khán giả từ các quốc gia khác đã cổ vũ cho Iran và chỉ trích những hành động công kích đội tuyển từ một số nhóm đối lập, cho rằng đó là biểu hiện "quay lưng với đất nước mình."

Về chuyên môn, đội tuyển Iran khởi đầu bảng G bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand, sau đó tiếp tục cầm hòa Bỉ 0-0 trên sân SoFi ở Los Angeles. Với 2 điểm sau hai lượt trận, Iran sẽ bước vào cuộc đối đầu quyết định với Ai Cập tại Seattle vào ngày 27/6 để cạnh tranh tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ai Cập, Hossam Hassan, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đội tuyển Iran trước cuộc đối đầu mang tính quyết định giữa hai đội ở lượt trận cuối, đồng thời nhấn mạnh mọi đội bóng tham dự giải đều phải được đối xử công bằng theo các nguyên tắc của FIFA./.

World Cup 2026: Mỹ nới quy định di chuyển đối với đội tuyển Iran Đội tuyển Iran giờ đây sẽ được phép di chuyển đến Seattle, bang Washington, 2 ngày trước trận đấu, tức được thêm một ngày ngoài khung thời gian 24 giờ mà "Team Melli" bị áp dụng trong 2 trận đầu tiên.