Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 27/6: Căng thẳng với 2 trận 'đại chiến'

Lượt trận World Cup 2026 diễn ra sáng 27/6 hứa hẹn sẽ rất kịch tính với hai trận "đại chiến" được mong đợi Na Uy-Pháp và Uruguay-Tây Ban Nha.

Loạt trận này sẽ được bắt đầu bằng màn "đại chiến" giữa Pháp và Na Uy trong khuôn khổ bảng I vào lúc 2 giờ (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Boston.

Trước cuộc chạm trán này, cả Na Uy và Pháp đều đã sớm giành quyền đi tiếp sau những chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, Pháp đang xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +4).

Vì thế, trận đấu này sẽ có tính chất quyết định xem đội bóng nào sẽ thẳng tiến vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách nhất bảng I.

Ngoài màn so tài này, người hâm mộ cũng đang chờ đợi chứng kiến cuộc đối đầu giữa Kylian Mbappe (Pháp) và Erling Haaland (Na Uy) - hai chân sút đang thi đấu thăng hoa ở giải đấu năm nay.

Ở trận đấu cùng giờ, Senegal đối đầu Iraq với hy vọng có thể lách khe cửa hẹp để đi tiếp, hoặc chí ít có điểm khi rời giải đấu.

Còn vào lúc 7g, tại bảng H, Tây Ban Nha và Uruguay sẽ bước vào trận "đại chiến" quyết định số phận của cả hai đội tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng đấu với 4 điểm, trong khi đó Uruguay (2 điểm) đứng nhì bảng.

Với kết quả này, Tây Ban Nha chỉ cần hòa là đi tiếp với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với một Uruguay buộc phải thắng mới có thể đi tiếp.

World Cup 2026: Xác định được 19 đội đi tiếp, 4 cặp đấu vòng 1/16 Những cặp đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 đang dần hé lộ, hứa hẹn sẽ rất kịch tính với nhiều trận đấu hấp dẫn như Hà Lan gặp Maroc hay Brazil đối đầu Nhật Bản.

Ở trận đấu còn lại của bảng I sẽ là màn so tài giữa Cape Verde (2 điểm) và Saudi Arabia (1 điểm). Cả hai đội còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Loạt trận sẽ khép lại vào lúc 10g với hai trận đấu thuộc bảng G. New Zealand gặp Bỉ trong khi Ai Cập đối đầu Iran.

Ở bảng đấu này, Ai Cập đang dẫn đầu với 4 điểm, Bỉ và Iran cùng có 2 điểm trong khi New Zealand xếp cuối với 1 điểm.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 27/6 02g00 Na Uy-Pháp (VTV3, VTV6, VTVgo)

02g00 Senegal-Iraq (VTV2, VTV6, VTVgo) 07g00 Cape Verde-Saudi Arabia (VTV2, VTV6, VTVgo)

07g00 Uruguay-Tây Ban Nha (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo) 10h00 Ai Cập-Iran (VTV2, VTV6, VTVgo)

10h00 New Zealand-Bỉ (VTV3, VTV6, VTVgo)