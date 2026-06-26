Thắng sốc tuyển Đức, Ecuador giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026

Ecuador đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước đội tuyển Đức ở lượt trận "sinh tử" bảng E World Cup 2026.

Trên sân MetLife, Ecuador bị đánh giá thấp hơn và chịu bất lợi lớn khi phải nhận bàn thua ngay phút thứ 2 sau pha dứt điểm của Leroy Sané.

Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ đã lập tức đáp trả với bàn gỡ hòa 1-1 chỉ sau đó 7 phút của Nilson Angulo để nhen nhóm hy vọng.

Ecuador sau đó tiếp tục duy trì sức ép và được đền đáp bằng bàn thắng của Gonzalo Plata ở phút 77 để ngược dòng ngoạn mục trước Đức.

Chiến thắng quý giá này đã đưa Ecuador thẳng tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách là một trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bên kia chiến tuyến, trận thua này không ảnh hưởng đến vị trí của Đức khi họ đã sớm đi tiếp với tư cách nhất bảng E.

Ở trận đấu cùng giờ, không có bất ngờ nào xảy ra khi Cote d'Ivoire có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Curacao nhờ cú đúp của Nicolas Pepe.

Với trận thắng này, Cote d'Ivoire cùng có được 6 điểm như Đức nhưng chỉ giành vị trí nhì bảng do thua đối đầu và hiệu số bàn thắng bại cũng kém hơn.

Như vậy, cùng với bảng B, bảng E cũng có đến 3 đội góp mặt ở vòng knock-out là Đức, Cote d'Ivoire và Ecuador.

Chân dung những đội bóng đã giành quyền vào knock-out World Cup 2026 Vòng knock-out World Cup 2026 đã xác định được 13 đội góp mặt gồm Mexico, Nam Phi, Thụy Sĩ, Canada, Bosnia & Herzegovina, Brazil, Maroc, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina và Colombia.