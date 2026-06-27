Tiền đạo Nguyễn Xuân Son: 'Chiếc cúp vô địch quan trọng hơn danh hiệu cá nhân'

Ở đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 (AFF Cup), tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được Ban huấn luyện tín nhiệm giao trọng trách đội phó của "Binh đoàn Rồng Vàng" hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương ở đấu trường Đông Nam Á.

Chia sẻ về lần đầu tiên góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển, Nguyễn Xuân Son không giấu được niềm xúc động.

"Khi còn thi đấu ở các đội trẻ tại Brazil, tôi từng làm đội trưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tín nhiệm góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Đây là một đặc ân đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất để đóng góp cho đội tuyển," Xuân Son chia sẻ sau khi được "thăng cấp" ở đội tuyển Việt Nam.

Về mục tiêu tại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son khẳng định thành công của tập thể luôn được đặt lên trên những cột mốc cá nhân.

"Tôi luôn muốn ghi bàn và hướng tới danh hiệu Vua phá lưới. Nhưng nếu tôi là Vua phá lưới mà đội tuyển không vô địch thì điều đó cũng không có nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng nhất vẫn là chiếc cúp vô địch. Tôi muốn cùng đội tuyển bảo vệ thành công danh hiệu này," Xuân Son nhấn mạnh.

Xuân Son là Vua phá lưới ở kỳ ASEAN Cup 2024, ghi 5 bàn thắng trong hành trình lên ngôi của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sau quãng thời gian điều trị chấn thương, Nguyễn Xuân Son cho biết anh đang từng bước lấy lại phong độ tốt nhất.

"Tôi cần thêm thời gian để đạt trạng thái tốt nhất. Hiện tại, tôi cảm thấy thể lực rất ổn và sẽ cố gắng ghi bàn, kiến tạo cũng như hoàn thành những yêu cầu mà Ban huấn luyện đề ra," Xuân Son đặt quyết tâm.

Tân đội phó của đội tuyển Việt Nam cũng gửi lời động viên tới đội trưởng kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh - cầu thủ đang trong quá trình điều trị hồi phục chấn thương.

"Tôi hy vọng Duy Mạnh sẽ sớm trở lại. Cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển và cũng là người bạn thân thiết của tôi. Tôi mong cậu ấy tiếp tục nỗ lực để sớm trở lại thi đấu cùng toàn đội," Xuân Son chia sẻ.

Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam chào đón tân binh Việt kiều Ngô Đăng Khoa, tiền vệ đã thi đấu ấn tượng trong màu áo Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh và cùng đội bóng này lên ngôi ở đấu trường Cúp Quốc gia 2025/26.

Nhận định về người đồng đội mới, Xuân Son đánh giá cao những phẩm chất của Ngô Đăng Khoa và tin tưởng cầu thủ sinh năm 2006 này sẽ sớm hòa nhập với đội tuyển.

"Đăng Khoa là một cầu thủ có chất lượng và sở hữu nhiều phẩm chất tốt. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ đóng góp nhiều cho đội tuyển và tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ để cậu ấy hòa nhập nhanh với toàn đội," Xuân Son cho biết.

Đánh giá về tân binh Nguyễn Tài Lộc (Geovane), Xuân Son cho rằng người đồng đội hoàn toàn xứng đáng với lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, sau những gì đã thể hiện tại V-League.

"Tài Lộc đã nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay. Cậu ấy đã thi đấu ở Việt Nam nhiều năm và hoàn toàn xứng đáng có mặt tại đội tuyển. Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy hòa nhập thật nhanh để cùng đóng góp cho đội tuyển," chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam khẳng định.

Tài Lộc (Geovane) là sự bổ sung chất lượng cho hàng công của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trước những kỳ vọng dành cho hàng công đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son khẳng định anh luôn tôn trọng mọi quyết định chuyên môn của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik.

"Đội tuyển có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Nhiệm vụ của tôi là thi đấu, ghi bàn và giúp đỡ toàn đội. Còn việc lựa chọn đội hình là quyết định của huấn luyện viên trưởng," Xuân Son nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1/7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7.

Trong thời gian tập huấn, đội sẽ thi đấu ba trận đấu tập nhằm rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chuyên môn trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026./.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Tài Lộc, Lê Giang Patrik rạng rỡ trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam Với "làn gió mới" từ những cầu thủ nhập tịch như Lê Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc hay Ngô Đăng Khoa, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026.