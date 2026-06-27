World Cup 2026: Cape Verde lập kỳ tích, Uruguay nhận 'trái đắng'

Cape Verde tiếp tục viết nên kỳ tích mới của mình tại World Cup 2026 khi cầm hòa Saudi Arabia 0-0 ở lượt trận "sinh tử" bảng H.

Kết quả này không chỉ giúp Cape Verde khép lại vòng bảng với ba trận hòa mà còn chính thức giành quyền vào vòng knock-out ngay trong lần đầu tham dự World Cup.

Đây được xem là bất ngờ lớn nhất tại vòng bảng khi mà Cape Verde không được đánh giá cao ở bảng đấu có sự góp mặt của Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia.

Tuy nhiên, đội bóng tân binh này đã chứng minh cho tất cả thấy rằng tấm vé đi tiếp thuộc về họ là hoàn toàn xứng đáng.

Cape Verde đã khiến Tây Ban Nha hùng mạnh "bất lực" trong ngày ra quân; chia điểm Uruguay sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và giành trận hòa cần thiết trước Saudi Arabia.

Với những gì đã thể hiện, Cape Verde tự tin thẳng tiến vòng 1/16, nơi họ sẽ đối đầu nhà đương kim vô địch Argentina.

Niềm vui của các cổ động viên Cape Verde. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trái ngược với Cape Verde, Uruguay được kỳ vọng rất lớn trước khi giải đấu diễn ra nhưng cuối cùng phải nhận "trái đắng" và phải dừng cuộc chơi.

Ở trận đấu "sinh tử" với Tây Ban Nha, Uruguay nhập cuộc tự tin và khiến đối phương gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sai lầm đáng trách đến từ thủ môn Muslera lại khiến họ nhận bàn thua.

Phút 42, Baena tung ra cú sút không quá mạnh nhưng thủ môn Muslera lại có pha cản phá bóng không tốt khiến Uruguay nhận thất bại 0-1.

Với kết quả này, sau ba lượt trận, Uruguay chỉ giành được 2 điểm và bị loại ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, Tây Ban Nha nhất bảng H với 7 điểm và đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội nhì bảng J (Áo hoặc Algeria).

Trước đó, ở bảng I, đội tuyển Pháp đã có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Na Uy để giành ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Ousmane Dembele (hat-trick) và Desire Doue thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho Pháp, trong khi bàn danh dự của Na Uy được ghi bởi Thelo Aasgaard.

Ở trận còn lại bảng I, Senegal đã dễ dàng đánh bại Iraq 5-0 nhờ các pha lập công của Habib Diarra, Ismaila Sarr, Pape Gueye (cú đúp) và Iliman Ndiaye.

Với chiến thắng này, Senegal có 3 điểm (hiệu số +2), tạm vươn lên vị trí thứ 5 ở bảng xếp hạng danh sách các đội xếp thứ ba có thành tích tốt và sẽ chờ đợi xem mình có đủ điều kiện đi tiếp hay không./.

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