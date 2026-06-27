Liên đoàn Bóng đá Argentina bị truy tố giữa lúc đội tuyển bảo vệ chức vô địch

Ngày 26/6 (giờ địa phương), Tòa Phúc thẩm Kinh tế Hình sự Argentina đã giữ nguyên quyết định truy tố Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), Chủ tịch Claudio Tapia và Thủ quỹ Pablo Toviggino, trong vụ án bị cáo buộc gian lận thuế và vi phạm nghĩa vụ đóng góp an sinh xã hội, khiến một trong những tổ chức bóng đá thành công nhất thế giới tiếp tục đối mặt với sức ép pháp lý ngay trong thời gian diễn ra World Cup 2026.



Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo đối với quyết định truy tố do Thẩm phán Diego Amarante ban hành hồi tháng 3 vừa qua.

Cơ quan điều tra cáo buộc AFA đã khấu trừ nhưng không nộp cho cơ quan chức năng các khoản bảo hiểm và an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 19 tỷ peso (khoảng 13 triệu USD theo tỷ giá tại thời điểm khởi tố).



Đáng chú ý, Chủ tịch AFA Claudio Tapia hiện đang có mặt tại Mỹ cùng đoàn lãnh đạo bóng đá Argentina để theo dõi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup 2026.

Truyền thông địa phương cho biết phán quyết mới không làm thay đổi quyết định trước đó của tòa án cho phép ông xuất cảnh, do đó không ảnh hưởng đến hoạt động điều hành đội tuyển trong giải đấu.



Về mặt chuyên môn, vụ kiện hiện chưa tác động trực tiếp đến đội tuyển Argentina. Huấn luyện viên Lionel Scaloni và các cầu thủ vẫn tập trung chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng gặp Jordan, sau khi giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Algeria và Áo để sớm giành quyền vào vòng 1/16 với ngôi đầu bảng J.

Tuy nhiên, việc người đứng đầu AFA tiếp tục vướng vòng tố tụng có thể tạo thêm áp lực về hình ảnh đối với liên đoàn trong bối cảnh đội tuyển đang hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch thế giới.



Trong cùng phán quyết, tòa hủy quyết định truy tố đối với Tổng giám đốc Gustavo Roberto Lorenzo, Tổng thư ký Cristian Ariel Malaspina và cựu Tổng thư ký Víctor Blanco Rodríguez, cho rằng việc truy tố các cá nhân này ở giai đoạn hiện nay là "quá sớm."



Cuộc điều tra được khởi động sau đơn tố cáo của Tổng cục Thuế (DGI), thuộc Cơ quan Thu thuế và Kiểm soát Hải quan Argentina (ARCA). AFA bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định đã kê khai và thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ thuế, đồng thời cho biết cơ quan thuế chỉ tính lãi do nộp chậm mà không áp dụng bất kỳ hình thức xử phạt nào. Vụ án hiện vẫn trong giai đoạn tố tụng và các bị can được coi là vô tội cho đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật./.

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