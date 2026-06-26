HĐBA LHQ thông qua nghị quyết tăng cường bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình

Ngày 25/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2823, kêu gọi tăng cường truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi phạm tội nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào nhân viên gìn giữ hòa bình tiếp tục gây quan ngại.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, nghị quyết do hai nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an là Đan Mạch và Pakistan đề xuất, với sự đồng bảo trợ của hơn 150 quốc gia.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các bên hợp tác với Liên hợp quốc nhằm đẩy nhanh việc xác định, điều tra và truy tố các đối tượng thực hiện hành vi tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình.

Văn kiện yêu cầu các phái bộ gìn giữ hòa bình, khi xảy ra vụ việc, phải nhanh chóng thu thập, ghi nhận đầy đủ các tình tiết và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia sở tại phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, các quốc gia và các bên liên quan được yêu cầu hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra và truy cứu trách nhiệm.

Nghị quyết cũng tạo cơ sở để Tổng Thư ký Liên hợp quốc chỉ định một đại diện cấp cao phụ trách thúc đẩy truy cứu trách nhiệm đối với các tội ác nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình, qua đó tăng cường điều phối và nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc trong toàn hệ thống Liên hợp quốc.

Việc Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua Nghị quyết 2823 thể hiện sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế trong việc tăng cường bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình đang làm nhiệm vụ tại nhiều điểm nóng xung đột trên thế giới, đồng thời khẳng định quyết tâm của Liên hợp quốc trong việc bảo đảm an toàn cho nhân viên gìn giữ hòa bình và ngăn chặn các hành vi tấn công nhằm vào lực lượng này./.

Quy định mới về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2026/NĐ-CP ngày 1/1/2026 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

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