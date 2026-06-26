Động đất tại Venezuela: Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 589 người

Lực lượng cứu hộ Venezuela cùng các đội cứu nạn quốc tế đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau hai trận động đất mạnh xảy ra tối 24/6 (giờ địa phương) tại nước này, trong bối cảnh số người thiệt mạng tiếp tục tăng nhanh.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 589 người, trong khi 2.980 người bị thương.

Bang ven biển La Guaira - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5, đã được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và phân phát lương thực, nước uống.

Bà Rodríguez khẳng định: "Chúng tôi sẽ giải cứu những người còn mắc kẹt. Mọi lực lượng đang làm việc không ngừng nghỉ."

Theo giới chức Venezuela, hàng trăm người đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau khi nhiều tòa nhà đổ sập hoàn toàn.

Tại nhiều khu vực ở La Guaira, lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy xúc, búa phá bêtông, kết hợp đào bới bằng tay để tìm kiếm nạn nhân.

Hoạt động cứu hộ vẫn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nhân lực chuyên môn, thiết bị hạng nặng và sân bay quốc tế chính của Caracas nằm tại La Guaira vẫn phải đóng cửa do bị hư hỏng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận hàng cứu trợ.

Cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Venezuela. Các đội cứu hộ từ El Salvador, Mexico, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Chile, Đức cùng nhiều quốc gia khác đã có mặt hoặc đang trên đường tới hiện trường. Mỹ triển khai chiến dịch cứu trợ quy mô lớn với tàu chiến, máy bay vận tải, trực thăng và cam kết viện trợ 150 triệu USD.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cử Thiếu tướng Thủy quân lục chiến Kevin Jarrard tới Caracas để điều phối hoạt động hỗ trợ. Ấn Độ ngày 26/6 điều hai máy bay vận tải quân sự C-17 chở 35 tấn hàng cứu trợ, bệnh viện dã chiến quân đội, cùng đoàn 41 nhân viên, trong đó có 9 bác sĩ quân y. Thủ tướng Narendra Modi khẳng định New Delhi sẵn sàng dành mọi hỗ trợ cần thiết cho Venezuela.

Ngoài ra, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Brazil, Iran, Qatar, Bồ Đào Nha, Canada cùng Giáo hoàng Leo XIV đã công bố các gói viện trợ hoặc cam kết hỗ trợ nhân đạo.

Thảm họa động đất vừa qua tại Venezuela cũng gây thiệt hại đối với công dân nước ngoài. Ít nhất 9 công dân Bồ Đào Nha, 3 người Tây Ban Nha, 2 người Brazil, 2 công dân Trung Quốc và 1 người mang song tịch Italy - Venezuela đã thiệt mạng. Trong khi đó, hàng chục công dân Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đang mất tích hoặc chưa liên lạc được.

Hai trận động đất xảy ra tối 24/6 có cường độ mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900, với rung chấn có thể cảm nhận tại Colombia cũng như nhiều khu vực phía Bắc Brazil.

Giới chuyên gia cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng trong bối cảnh công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai trong điều kiện hết sức khó khăn./.

Động đất tại Venezuela: Ít nhất 235 người thiệt mạng Các lực lượng chức năng và người dân Venezuela đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong khi các dư chấn mạnh vẫn liên tục được ghi nhận.