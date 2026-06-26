Trung Quốc: Máy bay cỡ nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh

Theo South China Morning Post, ngày 26/6, một chiếc máy bay thể thao hạng nhẹ đã đâm vào Tháp Citic, tòa nhà chọc trời cao nhất tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và khiến nhiều người trong tòa nhà phải sơ tán.

Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay đã đâm vào các tầng trên của tòa tháp cao 528m này, khiến các mảnh vỡ rơi xuống vỉa hè và khu vực lân cận.

Tờ South China Morning Post dẫn lời các nhân chứng tại hiện trường cho biết họ đã nghe thấy một tiếng động lớn vào khoảng 17h40 theo giờ địa phương (tức 15h40 theo giờ Việt Nam).

Hiện lực lượng cảnh sát đã phong tỏa những tuyến đường xung quanh và tiến hành các biện pháp giải tán đám đông đồng thời duy trì lực lượng an ninh dày đặc quanh hiện trường vụ việc.

Nhiều xe cứu thương cũng được triển khai tới Tháp Citic.

Trong khi đó, một bài đăng trên mạng xã hội cho biết chiếc máy bay gặp nạn do một công ty địa phương vận hành, nơi cung cấp dịch vụ đào tạo phi công tư nhân, tham quan trên không và quản lý máy bay.

Chưa rõ vụ tai nạn có gây ra thương vong nào hay không hoặc có bao nhiêu người ở trên chiếc máy bay gặp nạn.

Hiện nguồn gốc của máy bay cũng như nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ./.

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