Toà án Hàn Quốc tuyên án tù đối với cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

Ngày 26/6, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee 7 năm tù giam trong vụ bê bối nhận những món quà đắt tiền để đổi lấy việc bổ nhiệm và ưu ái trong kinh doanh.

Bản án trên được tuyên sau khi bà Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Nhóm luật sư của công tố viên đặc biệt Min Joong Ki đã yêu cầu mức án 7,5 năm tù giam, lập luận rằng cựu Đệ nhất phu nhân đã nhiều lần lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện các giao dịch cá nhân.

Hiện cả ông Yoon Suk Yeol và bà Kim Keon Hee đều đang bị tạm giam. Cựu tổng thống đang bị xét xử liên quan đến việc ban bố thiết quân luật năm 2024, trong khi bà Kim Keon Hee đối mặt với nhiều cáo buộc nhận hối lộ./.

Nhóm công tố đặc biệt kháng cáo phán quyết với cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee Nhóm công tố đặc biệt đã đề nghị mức án 15 năm tù đối với bà Kim Keon Hee, với các cáo buộc vi phạm Luật thị trường vốn, Luật tài trợ chính trị và quy định về nhận hối lộ thông qua môi giới.

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