UAE cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã mở rộng chương trình cấp thị thực tại cửa khẩu để công dân của 6 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Kenya và Nam Phi, cùng các thành viên gia đình đi cùng có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Người mang hộ chiếu phổ thông, có thị thực hoặc giấy phép cư trú hợp lệ do Mỹ, một nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Anh, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand hoặc Canada cấp sẽ đủ điều kiện nhận thị thực 14 ngày hoặc 60 ngày ngay khi đến nơi.

Về lệ phí, thị thực 14 ngày có mức phí 100 Dirham (27,23 USD), trong khi thị thực 60 ngày là 250 Dirham (68,07 USD).

Ngoài ra, thị thực 14 ngày có thể được gia hạn 1 lần khi người giữ thị thực đang ở UAE, trong khi thị thực 60 ngày được cấp cho một lần lưu trú và không thể gia hạn. Những trường hợp ở lại quá thời hạn sẽ bị phạt 50 Dirham (13,61 USD) mỗi ngày.

Bộ Ngoại giao UAE cho biết quyết định này thể hiện cam kết của UAE trong việc tăng cường quan hệ song phương với các quốc gia thân thiện và thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân ngày càng chặt chẽ hơn.

Bộ này cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng quốc gia có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, đơn giản hóa các thủ tục lãnh sự và củng cố vị thế của UAE như một điểm đến hàng đầu toàn cầu về kinh doanh, đầu tư và khởi nghiệp.

Theo Đại sứ quán UAE tại Việt Nam, kể từ ngày 25/6/2026, UAE cấp thị thực tại cửa khẩu (visa on arrival) cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông và các thành viên gia đình đi cùng, có đủ điều kiện trên./.

Việt Nam và UAE tăng cường kết nối hàng không, đơn giản hóa thị thực Việc hợp tác tiếp thị giữa các hãng hàng không quốc gia, các hãng du lịch cũng như chủ khách sạn sẽ giúp định vị Việt Nam là điểm đến mới nổi hàng đầu cho khách du lịch vùng Vịnh.