Ôtô lao vào đám đông mừng chiến thắng của tuyển Mexico, hơn 10 người bị thương

Ít nhất 17 người bị thương sau khi một ôtô lao vào nhóm người hâm mộ bóng đá đang ăn mừng chiến thắng World Cup 2026 ở Mexico.

Hình ảnh chia sẻ trực tuyến cho thấy chiếc xe màu đen lao qua đám đông người hâm mộ tại Cabo San Lucas sau khi đội tuyển Mexico giành chiến thắng trước Cộng hòa Séc ngày 25/6.

Cảnh sát, xe cứu thương và lực lượng cứu hỏa đã được điều động ngay lập tức để ứng phó. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Hội đồng thành phố cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc và tài xế đã bị bắt giữ./.

Vụ lao xe vào đám đông tại Đức: Nghi phạm có thể gặp vấn đề tâm lý Đối tượng sinh ra tại Đức, sống tại khu vực Leipzig, từng có tiền án với các tội danh khác và mới xuất viện từ một cơ sở điều trị tâm thần.