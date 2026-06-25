Đời sống

Ôtô lao vào đám đông mừng chiến thắng của tuyển Mexico, hơn 10 người bị thương

Hình ảnh chia sẻ trực tuyến cho thấy chiếc xe màu đen lao qua đám đông người hâm mộ tại Cabo San Lucas sau khi đội tuyển Mexico giành chiến thắng trước Cộng hòa Séc ngày 25/6.

Bích Liên

Ít nhất 17 người bị thương sau khi một ôtô lao vào nhóm người hâm mộ bóng đá đang ăn mừng chiến thắng World Cup 2026 ở Mexico.

Hình ảnh chia sẻ trực tuyến cho thấy chiếc xe màu đen lao qua đám đông người hâm mộ tại Cabo San Lucas sau khi đội tuyển Mexico giành chiến thắng trước Cộng hòa Séc ngày 25/6.

Cảnh sát, xe cứu thương và lực lượng cứu hỏa đã được điều động ngay lập tức để ứng phó. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Hội đồng thành phố cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc và tài xế đã bị bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #xe cứu thương #lực lượng cứu hỏa Mexico
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