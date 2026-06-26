Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Do vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa nên đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Trump đối mặt với nhiều trở ngại.

Đoàn Hùng
Toàn cảnh một phiên họp của Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp của Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, gói ngân sách được chuyển tới Quốc hội vào chiều 24/6, thấp hơn đáng kể so với các dự báo trước đó lên tới khoảng 200 tỷ USD.

Theo đề xuất, khoảng 67 tỷ USD sẽ được phân bổ cho Bộ Chiến tranh, trong đó có 21 tỷ USD để bổ sung kho dự trữ tên lửa đã sử dụng trong Chiến dịch Epic Fury, 17 tỷ USD cho các hoạt động quân sự, 5,1 tỷ USD cho an ninh mạng và các hệ thống tự động, 2,4 tỷ USD cho thiết bị bay không người lái và khoảng 12 tỷ USD dành cho các chương trình mật.

Ngoài ra, đề nghị còn bao gồm 2 tỷ USD cho Lực lượng Tuần duyên, 800 triệu USD cho Vệ binh Quốc gia và 672 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động xử lý vật liệu hạt nhân của Iran, kiểm chứng và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng chính quyền chưa thuyết phục được Quốc hội về sự cần thiết của khoản chi mới trong bối cảnh Mỹ và Iran đang duy trì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Ông Schumer chỉ trích đề xuất này sẽ làm gia tăng gánh nặng đối với người nộp thuế, trong khi Thượng nghị sỹ Chris Murphy, đại diện của bang Connecticut, cho rằng một số khoản chi, trong đó có 11 tỷ USD hỗ trợ nông nghiệp và 1,4 tỷ USD chống dịch Ebola tại châu Phi, không đủ để tạo đồng thuận lưỡng đảng.

Ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa cũng xuất hiện bất đồng về điều khoản cho phép bán xăng E15 quanh năm. Lãnh đạo phe đa số John Thune ủng hộ biện pháp này nhằm hỗ trợ các bang sản xuất ngô, song Thượng nghị sỹ John Barrasso, đại diện của bang Wyoming, cảnh báo quy định có thể gây bất lợi cho các nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ và ảnh hưởng tới chính sách năng lượng của chính quyền.

Theo giới quan sát, do cần tối thiểu 60 phiếu để vượt qua rào cản thủ tục tại Thượng viện, gói ngân sách nhiều khả năng sẽ còn phải tiếp tục được thương lượng và điều chỉnh trước khi có cơ hội được Quốc hội thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thượng viện Mỹ #xung đột Trung Đông #Tổng thống Donald Trump Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Messi đi vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất World Cup. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Cơn sốt Messi lan tỏa khắp Argentina

Từ một bức tượng khổng lồ giữa vùng đất Patagonia đến bức tranh tường mang chữ ký của hơn 1.300 người hâm mộ, đất nước Argentina dường như đang cùng nhau tôn vinh Messi - niềm tự hào dân tộc.

Vận chuyển xe ôtô từ Mỹ qua cầu biên giới Lewiston-Queenston vào Canada, ngày 9/4/2025. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Canada và Mexico hợp sức đàm phán USMCA với Mỹ

Bộ trưởng Kinh tế Mexico thông báo rằng 3 nước sẽ gặp nhau trực tuyến vào ngày 1/7 để trình bày quan điểm của mình về tương lai của thỏa thuận. Đây là cuộc họp 3 bên chính thức đầu tiên.