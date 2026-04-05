Indonesia kêu gọi điều tra các vụ tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình tại Liban

Indonesia đang kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẩn trương điều tra các vụ tấn công nhằm vào Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) trong bối cảnh căng thẳng tại miền Nam Liban tiếp tục gia tăng.

Trong tuyên bố ngày 4/4, Bộ Ngoại giao Indonesia bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi 3 binh sỹ nước này bị thương trong vụ nổ hôm 3/4 tại El Addaiseh, miền Nam Liban.

Bộ này nêu rõ đây là vụ tấn công nghiêm trọng thứ 3 nhằm vào binh sỹ UNIFIL chỉ trong chưa đầy một tuần nên cần tiến hành “điều tra ngay lập tức, toàn diện và minh bạch” để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Indonesia cũng đề nghị HĐBA sớm đưa vấn đề này ra xem xét và kêu gọi các quốc gia đóng góp lực lượng cho UNIFIL tổ chức họp khẩn để rà soát và tăng cường các biện pháp bảo vệ.

Indonesia khẳng định an toàn và an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình là “không thể thương lượng,” mọi hành vi gây tổn hại đến lực lượng này đều vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và cần bị xử lý thích đáng.

Trong khi đó, Tổng thống Liban Joseph Aoun vẫn tiếp tục kêu gọi Israel đàm phán nhằm tránh để khu vực miền Nam nước này rơi vào cảnh tàn phá tương tự Dải Gaza.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Aoun bày tỏ quan ngại chiến dịch quân sự cả trên không và trên bộ của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah đang phá hủy nhiều ngôi làng ở miền Nam Liban.

Ông lo ngại Israel sẽ mở rộng chiến dịch ở miền Nam Liban như đã làm ở Dải Gaza và nhấn mạnh rằng đối thoại là cần thiết để hạn chế thiệt hại cũng như bảo vệ dân thường vô tội.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang. Ngày 5/4, Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình vào một tàu chiến của Israel ở ngoài khơi bờ biển Liban.

Đây là lần đầu tiên lực lượng này đưa ra tuyên bố như vậy kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2. Lực lượng này nêu rõ tàu của Israel bị tấn công khi đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự nhằm vào lãnh thổ Liban. Tuy nhiên, phía Israel chưa ghi nhận thông tin vụ việc./.

Xung đột tại Trung Đông: Israel mở rộng không kích tại Liban Các đợt không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut - nơi được xem là thành trì của Hezbollah và liên tiếp trở thành mục tiêu trong những ngày gần đây.