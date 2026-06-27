Chính quyền Mỹ loại gần 3 triệu hồ sơ khỏi chương trình Obamacare

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã loại gần 3 triệu hồ sơ khỏi chương trình bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Affordable Care Act - ACA), thường gọi là Obamacare, trong chiến dịch tăng cường kiểm soát gian lận và bảo đảm tính toàn vẹn của chương trình.

Kết quả rà soát của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho thấy số người tham gia Obamacare đã tăng từ khoảng 10 triệu người vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden lên hơn 22 triệu người vào năm 2024, kéo theo nhiều nghi vấn về các trường hợp đăng ký không đúng quy định.

Gần 3 triệu hồ sơ bị xác định không đủ điều kiện hoặc có dấu hiệu gian lận đã bị loại khỏi chương trình. Chính quyền dự kiến tiếp tục rà soát và có thể hủy thêm khoảng 2,6 triệu hồ sơ khác trong thời gian tới.

Theo HHS, các hành vi gian lận và đăng ký sai quy định trong giai đoạn 2021-2024 có thể đã gây thiệt hại khoảng 10 tỷ USD cho ngân sách liên bang. Báo cáo cũng ước tính số trường hợp đăng ký sai hoặc đăng ký trái phép từng lên tới khoảng 5,6 triệu người trong năm 2025.

Cơ quan này cho rằng việc nới lỏng các yêu cầu xác minh thu nhập và điều kiện tham gia dưới chính quyền tiền nhiệm, cùng với việc mở rộng các kỳ đăng ký đặc biệt, đã tạo điều kiện phát sinh nhiều trường hợp khai báo không chính xác về thu nhập hoặc bị các đại lý bảo hiểm tự ý đăng ký mà không có sự đồng ý của người dân. Hiện vẫn còn khoảng 2,6 triệu hồ sơ cần tiếp tục xác minh, trong đó có hơn 1 triệu trường hợp chưa cung cấp số An sinh xã hội.

Để tăng cường kiểm soát, chính quyền Tổng thống Trump đã khôi phục quy trình xác minh thu nhập, tăng cường đối chiếu dữ liệu với chương trình Medicaid, thu hẹp một số diện ghi danh đặc biệt và mở rộng điều tra đối với các đại lý, môi giới bảo hiểm bị nghi thực hiện hành vi đăng ký khống hoặc gian lận.

Theo số liệu của HHS, sau đợt rà soát, khoảng 19,2 triệu người vẫn đang tham gia chương trình Obamacare.

Giới chức HHS khẳng định việc tăng cường giám sát nhằm bảo đảm ngân sách hỗ trợ được phân bổ đúng đối tượng, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống gian lận, lãng phí và lạm dụng trong chương trình bảo hiểm y tế liên bang./.

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