Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ chấm dứt Obamacare

Trong cuộc trao đổi với báo chí trên chuyên cơ Air Force One ngày 14/11 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng kỷ nguyên Obamacare đã kết thúc.

Khi được hỏi về chính sách mới cho trợ cấp y tế - vấn đề đang được hàng triệu người dân đặc biệt quan tâm, Tổng thống Trump nói rằng thứ gọi là “Affordable Care Act” (ACA) thực chất là “Đạo luật Chăm sóc Không Thể Chi Trả.”

Ông cho biết Obamacare khiến giá bảo hiểm tăng vọt, trong khi các công ty bảo hiểm phình to kiếm “hàng trăm tỷ USD,” thậm chí cổ phiếu tăng hơn 1.000% chỉ trong vài năm, còn người dân thì bị buộc trả mức phí bảo hiểm ngày càng cao.

Tổng thống Trump tuyên bố kế hoạch ông đang chuẩn bị sẽ không giống Obamacare và sẽ “là một trong những thỏa thuận vĩ đại nhất mà nước Mỹ từng làm.”

Theo ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng, thay vì gửi hàng chục tỷ USD mỗi năm cho các hãng bảo hiểm khổng lồ, chính phủ sẽ chuyển toàn bộ số tiền đó trực tiếp cho người dân để họ tự chọn bảo hiểm phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình.

Ông nhấn mạnh rằng khoản tiền chính phủ đang trả cho các công ty bảo hiểm hiện nay đã quá đủ để các hộ gia đình tự mua bảo hiểm y tế chất lượng cao hơn, với chi phí thấp hơn nhiều so với hệ thống Obamacare.

Khi được hỏi liệu người dân cuối cùng vẫn phải mua bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm tư nhân hay không, Tổng thống Trump giải thích rằng chính sách mới mở ra thị trường tự do thực sự.

Người dân có nhiều lựa chọn như có thể mua qua công ty bảo hiểm truyền thống; có thể tự thương lượng giá; có thể dùng tài khoản tiết kiệm y tế; hoặc có thể chọn các mô hình bảo hiểm tư nhân mới linh hoạt hơn.

Điểm khác biệt lớn nhất, theo Tổng thống Trump, là tiền nằm trong tay người dân, không còn chảy vào túi của những tập đoàn bảo hiểm khổng lồ như dưới thời đảng Dân chủ.

Ông kết luận rằng hệ thống mới sẽ giúp người dân mua được bảo hiểm tốt hơn, giá thấp hơn và minh bạch hơn, trong khi chính phủ chi tiêu hiệu quả hơn và không còn nuôi các “ông lớn” ngành bảo hiểm./.

