Mỹ công bố kế hoạch bổ sung 10.000 nhân viên thực thi luật di trú

Quan chức đặc trách biên giới của Nhà Trắng Tom Homan ngày 27/6 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ bổ sung khoảng 10.000 nhân viên mới cho các lực lượng thực thi luật di trú nhằm tăng cường năng lực kiểm soát biên giới và đẩy mạnh hoạt động truy bắt, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp trên toàn nước Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại hội nghị thường niên "Road to Majority" do Faith & Freedom Coalition tổ chức ở thủ đô Washington D.C, ông Homan cho biết việc mở rộng lực lượng được thực hiện sau khi Quốc hội thông qua các khoản ngân sách bổ sung dành cho an ninh biên giới và thực thi luật di trú.

Theo ông Homan, chính quyền Tổng thống Trump đã đạt kết quả cao trong hoạt động trục xuất người nhập cư bất hợp pháp trong năm qua và việc tăng thêm 10.000 nhân sự sẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật nâng cao năng lực triển khai các chiến dịch trên phạm vi toàn quốc.

Lực lượng mới sẽ được phân bổ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) cùng các đơn vị liên quan của Bộ An ninh Nội địa (DHS) nhằm tăng cường kiểm soát biên giới, điều tra các mạng lưới buôn người và truy bắt các đối tượng phạm tội.

Đề cập các lời đe dọa nhằm vào cá nhân và gia đình, ông Homan tiết lộ từng nhiều lần bị các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia và các tổ chức buôn bán ma túy đe dọa do các chiến dịch truy quét của chính quyền. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và không thay đổi lập trường trong việc siết chặt thực thi luật di trú.

Ông Homan cũng kể lại việc Tổng thống Donald Trump mời ông trở lại Nhà Trắng để phụ trách vấn đề biên giới sau cuộc bầu cử năm 2024. Theo ông, Tổng thống Trump đã đề nghị ông trực tiếp tham gia triển khai chương trình tăng cường an ninh biên giới sau nhiều năm ông công khai kêu gọi cải cách chính sách nhập cư.

Quan chức đặc trách biên giới Nhà Trắng cho biết ông đã phục vụ trong các cơ quan thực thi luật di trú dưới nhiều đời tổng thống của cả hai đảng và đánh giá chính quyền hiện nay đang triển khai chương trình kiểm soát biên giới quyết liệt nhất từ trước tới nay.

Theo DHS, chính quyền Tổng thống Trump đang tiếp tục mở rộng lực lượng thực thi luật di trú sau khi Quốc hội thông qua các khoản kinh phí mới, với mục đích tăng cường năng lực truy bắt, giam giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh chống các tổ chức buôn người và tội phạm xuyên quốc gia hoạt động dọc khu vực biên giới phía Nam./.

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