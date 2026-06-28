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Nghị quyết 57: Ba trụ cột tạo nền tảng cho công nghệ chiến lược

Hoàn thiện thể chế, phát triển doanh nghiệp công nghệ chiến lược và đầu tư cho các lĩnh vực như lượng tử, hạt nhân... là những trụ cột quan trọng giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ chiến lược.

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Nghị quyết 57: Ba trụ cột tạo nền tảng cho công nghệ chiến lược
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Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gắn chặt với năng lực làm chủ công nghệ, việc xây dựng năng lực tự chủ đối với các công nghệ chiến lược đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Từ hoàn thiện thể chế, hình thành lực lượng doanh nghiệp công nghệ chiến lược đến đầu tư cho khoa học nền tảng và công nghệ tương lai, nhiều giải pháp đang được triển khai đồng bộ để hiện thực hóa mục tiêu này.

Podcast của VietnamPlus sẽ cùng quý vị nhìn lại ba trụ cột quan trọng đang tạo nền tảng cho hành trình làm chủ công nghệ chiến lược của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 57./.

(Vietnam+)
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