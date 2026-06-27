Động đất tại Venezuela: 920 người thiệt mạng, hơn 50.000 người vẫn đang mất tích

Giới chức Venezuela ngày 26/6 thông báo số liệu cập nhật mới nhất cho biết hơn 50.000 người có thể đang mất tích sau hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela hôm 24/6, trong khi số người thiệt mạng đã tăng lên 920 người và 3.360 người bị thương.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez xác nhận số người thiệt mạng đã gần như tăng gấp đôi so với các thống kê trước đó.

Trong khi đó, quyền Tổng thống Delcy Rodríguez tuyên bố chính phủ sẽ “nỗ lực hết sức chạy đua với thời gian để cứu sống càng nhiều người càng tốt.”

Bà Delcy Rodríguez cho biết các đội tìm kiếm và cứu nạn quốc tế đã bắt đầu đến Venezuela và triển khai hỗ trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng, đặc biệt là bang La Guaira.

Nhiều nguồn tin địa phương và tình nguyện viên phản ánh tình trạng khó khăn do chưa thể tiếp cận hiện trường, khiến người dân phải tự tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện thiếu thốn thiết bị.

Các quan sát viên quốc tế nhận định thảm họa đã bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng trong năng lực ứng phó khẩn cấp và hệ thống y tế công cộng của Venezuela, vốn đã suy yếu trong nhiều năm do khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình trạng di cư quy mô lớn của đội ngũ y bác sỹ và chuyên gia kỹ thuật.

Một số chuyên gia cũng cho rằng việc thiếu đầu tư dài hạn vào hạ tầng và dịch vụ khẩn cấp đã khiến khả năng ứng phó của quốc gia Nam Mỹ này gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với thảm họa quy mô lớn.

Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương trong điều kiện khó khăn, khi nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề và hệ thống y tế địa phương bị quá tải sau thảm họa kép.

Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc Tom Fletcher cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương tại các khu vực chịu thiệt hại nặng. Cùng với đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Tại châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang điều phối viện trợ khẩn cấp từ 8 quốc gia thành viên gồm Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Luxembourg, Đức, Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Các lực lượng cứu hộ Venezuela tìm kiếm những người mất tích và mắc kẹt dưới đống đổ nát. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Đến nay, hơn 520 nhân viên cứu hộ đã được huy động thông qua Cơ chế Bảo vệ dân sự của EU. Một số quốc gia cũng triển khai lực lượng chuyên môn và trang thiết bị, trong đó Italy cử đội y tế, còn Luxembourg cung cấp thiết bị viễn thông, nơi trú ẩn tạm thời và nguồn năng lượng khẩn cấp.

EU đã kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernicus ở chế độ khẩn cấp để hỗ trợ lập bản đồ khu vực bị ảnh hưởng, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và đánh giá thiệt hại. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định EU sẵn sàng tiếp tục mở rộng hỗ trợ nếu cần thiết.

Tại khu vực Mỹ Latinh, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết Mexico đang tiếp tục phối hợp với phía Venezuela trong công tác cứu trợ và sẵn sàng bổ sung hỗ trợ nhân đạo khi cần thiết.

Trước đó, Mexico đã điều 3 máy bay vận tải chở hàng cứu trợ cùng 261 quân nhân thuộc Lục quân, Không quân và Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Venezuela. Các lực lượng này đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường./.

Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên 920 người Ngày 26/6, Venezuela thông báo số nạn nhân thiệt mạng do hai trận động đất mạnh xảy ra đồng thời tại nước này hôm 24/6 đã tăng lên 920 người, ngoài ra có 3.360 người khác bị thương.

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