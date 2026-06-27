Sập tòa nhà tại Nigeria: Ít nhất 9 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương trong vụ sập một tòa nhà ba tầng tại thành phố Lagos, trung tâm kinh tế của Nigeria, xảy ra ngày 25/6. Chính quyền bang Lagos đã yêu cầu kiểm tra khẩn cấp các công trình lân cận nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự.



Theo giới chức bang Lagos, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất công tác tìm kiếm vào sáng 26/6. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một bé gái 2 tuổi. Bốn người được xác định đã tử vong trước khi lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, trong khi 5 thi thể khác được tìm thấy dưới đống đổ nát.



Tòa nhà gặp sự cố nằm tại khu Alakija, gần tuyến đường cao tốc Lagos-Badagry, thuộc khu vực Satellite Town ở ngoại ô Tây Nam thành phố Lagos. Đây là khu dân cư đông đúc, tập trung nhiều hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh nhỏ.



Theo nhà chức trách, ngoài các căn hộ cho thuê, tòa nhà còn có nhiều cơ sở kinh doanh như quán Internet, hiệu chụp ảnh và cửa hàng sửa chữa điện thoại di động. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong tòa nhà có nhiều cư dân và người lao động.



Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng thuộc Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp bang Lagos (LASEMA), Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia (NEMA) cùng lực lượng cứu hỏa đã triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn xuyên đêm nhằm đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.



Nguyên nhân vụ sập hiện chưa được xác định và đang được cơ quan chức năng điều tra.



Thống đốc bang Lagos Babajide Sanwo-Olu đã chỉ đạo Cơ quan Kiểm soát xây dựng bang tiến hành đánh giá mức độ an toàn kết cấu của các công trình liền kề, đồng thời tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định về xây dựng trong khu vực.



Các vụ sập nhà xảy ra khá thường xuyên tại Lagos - đô thị lớn nhất Nigeria với hơn 20 triệu dân. Giới chuyên gia cho rằng quá trình đô thị hóa nhanh, việc sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng, cùng với tình trạng vi phạm quy chuẩn xây dựng và công tác giám sát chưa hiệu quả là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các sự cố tương tự trong những năm gần đây.



Chính quyền bang Lagos cho biết sẽ tiếp tục rà soát các công trình có nguy cơ mất an toàn nhằm hạn chế các tai nạn đáng tiếc và bảo đảm an toàn cho người dân./.

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