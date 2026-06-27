Động đất tại Venezuela: Lực lượng cứu hộ của 10 nước tới hỗ trợ ứng phó thảm họa

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 26/6 (giờ địa phương) thông báo thành lập một trung tâm đăng ký tình nguyện viên tại Caracas nhằm hỗ trợ nỗ lực ứng phó khẩn cấp sau các trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra hôm 24/6.



Phát biểu qua điện thoại trên đài truyền hình nhà nước, bà Rodriguez cho biết trung tâm này sẽ mở cửa vào lúc 19h00 giờ địa phương (6h00 ngày 27/6 giờ Việt Nam) tại nhà thi đấu Poliedro de Caracas ở phía Nam thủ đô. Các tình nguyện viên đăng ký sẽ được tổ chức theo chuyên môn và năng lực hỗ trợ.



Bà Rodriguez kêu gọi những người không tham gia vào công tác cứu hộ hoặc an ninh tránh xa khu vực La Guaira, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các trận động đất. Bà nhắc lại rằng biện pháp hạn chế này nhằm tránh tắc nghẽn giao thông để các lực lượng an ninh và cứu hộ có thể tiếp cận các vùng bị ảnh hưởng mà không gặp trở ngại.



La Guaira, khu vực đã được ban bố là vùng thảm họa, đã nhận được sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên Venezuela di chuyển đến đây để giúp đỡ trong các hoạt động cứu hộ, phân phối nhu yếu phẩm và giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng.

Theo bà Rodriguez, ngoài La Guaira, các khu vực khác bao gồm Caracas và các bang Miranda, Carabobo, Falcon và Aragua cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Venezuela lưu ý rằng "các nỗ lực lớn nhất đang được tập trung tại bang La Guaira và ở Caracas."



Trong khi đó, hỗ trợ kỹ thuật và nhân đạo từ hơn 10 quốc gia đã bắt đầu tới Venezuela để giúp đỡ các nạn nhân và hỗ trợ các nỗ lực tái thiết sớm tại quốc gia Nam Mỹ.

Nhiều đội cứu hộ và thiết bị chuyên dụng của các quốc gia đã được triển khai tới Venezuela từ hôm 25/6, trong đó có có các nhóm của Cộng hòa Dominica, El Salvador, Colombia, Mexico, Chile, Ecuador, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ,Qatar và Liên hợp quốc.

Theo số liệu chính thức mới nhất, các trận động đất liên tiếp tại Venezuela hôm 24/6 đã khiến ít nhất 920 người thiệt mạng và hơn 3.360 người bị thương gây hư hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng dọc theo bờ biển miền Trung của nước này./.

Động đất tại Venezuela: Liên hợp quốc kêu gọi chung tay hỗ trợ các nạn nhân Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc đã nhanh chóng triển khai các đội tìm kiếm và cứu nạn các nạn nhân trong vụ động đất thông qua Nhóm tư vấn tìm kiếm cứu nạn quốc tế.

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