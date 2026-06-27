Toàn cảnh thế giới: Mỹ dọa cứng rắn nếu Iran tiếp tục gây hấn

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo Washington sẽ đáp trả cứng rắn nếu Iran tiếp tục có các hành động quân sự, đồng thời khẳng định Mỹ đã tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Bản tin 60s toàn cảnh của Báo Điện tử VietnamPlus tuần này sẽ có những nội dung chính sau:



Mỹ cảnh báo đáp trả nếu Iran tiếp tục sử dụng vũ lực.

Israel tiết lộ thông tin về cuộc diễn tập đột kích kho lưu trữ hạt nhân Iran.

14 quốc gia lên án Israel mở rộng khu định cư ở Bờ Tây.

Ít nhất 164 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương sau vụ động đất ở Venezuela.

Ông Trump tiết lộ Iran cam kết không thu phí qua Eo biển Hormuz.

Ukraine và Ba Lan duy trì đối thoại để giảm căng thẳng.

Mỹ lần đầu tiên thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn Vòm Vàng./.