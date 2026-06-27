Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ trong tháng Năm tăng mạnh

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh lên mức cao nhất trong 14 tháng qua, phản ánh nhu cầu nhập khẩu vẫn ở mức cao bất chấp các biện pháp thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời cho thấy tác động của bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và nhu cầu đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 26/6 cho biết thâm hụt thương mại hàng hóa trong tháng 5 tăng 27,4% so với tháng trước, lên 105,8 tỷ USD, cao hơn nhiều mức dự báo khoảng 85 tỷ USD của các nhà kinh tế được truyền thông khảo sát và là mức cao nhất kể từ tháng 3/2025.

Số liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ cũng cho thấy nhập khẩu tăng trên hầu hết các nhóm hàng chủ lực. Trong số đó, nhập khẩu ôtô tăng 6,3%; hàng tiêu dùng tăng 5,7%; vật tư công nghiệp, bao gồm dầu mỏ, tăng 4,8%; thực phẩm, đồ uống và thức ăn chăn nuôi tăng 4,3%; các nhóm hàng hóa khác tăng 11,5%.



Nhiều doanh nghiệp Mỹ đã đẩy mạnh nhập khẩu nhằm chủ động dự trữ nguyên liệu và hàng hóa trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng do căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt trong thời gian xung đột với Iran làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng như đẩy giá dầu và nhiều loại nguyên liệu lên cao.

Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ và khởi động các cuộc đàm phán tiếp theo, lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz đã từng bước được khôi phục, góp phần kéo giá dầu thế giới giảm xuống dưới 70 USD/thùng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng nhập hàng sớm để phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh môi trường thương mại quốc tế còn nhiều bất ổn.

Bên cạnh đó, số liệu mới cũng cho thấy các biện pháp thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump chưa tạo ra sự sụt giảm đáng kể về nhập khẩu.

Theo các chuyên gia, nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhập khẩu trước khi chi phí có thể tăng thêm do các chính sách thương mại hoặc biến động địa chính trị.

Một động lực khác khiến nhập khẩu duy trì ở mức cao là làn sóng đầu tư mạnh vào hạ tầng AI. Mặc dù nhập khẩu hàng hóa vốn chỉ tăng 0,4% so với tháng trước, nhưng đã tăng tới 41,9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nhu cầu đối với máy chủ, thiết bị bán dẫn và các linh kiện phục vụ xây dựng trung tâm dữ liệu AI.

Theo các nhà kinh tế, việc Mỹ mở rộng đầu tư vào AI đang làm gia tăng nhu cầu nhập khẩu các thiết bị công nghệ cao, trong khi năng lực sản xuất trong nước chưa đáp ứng đầy đủ. Điều này có thể tiếp tục tạo áp lực lên cán cân thương mại trong ngắn hạn, dù về dài hạn xuất khẩu các dịch vụ số, điện toán đám mây và công nghệ AI có thể góp phần bù đắp một phần thâm hụt hàng hóa.

Theo thống kê của Trading Economics, Mỹ duy trì tình trạng thâm hụt thương mại hàng hóa liên tục từ năm 1976. Trong năm 2025, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đạt hơn 1.200 tỷ USD.

Các chuyên gia nhận định diễn biến mới cho thấy mục tiêu thu hẹp thâm hụt thương mại của chính quyền Mỹ sẽ còn đối mặt nhiều thách thức trong bối cảnh nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung nhập khẩu, đặc biệt đối với các ngành công nghệ cao và chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Mỹ khẳng định kinh tế tiếp tục tăng trưởng bất chấp xung đột với Iran Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,6% trong 4 quý gần đây, bất chấp những thách thức phát sinh từ tình hình chính trị trong nước, cũng như các diễn biến an ninh quốc tế.