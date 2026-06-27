Đồng Tháp: Giá gà thịt tiếp tục giảm, người nuôi lỗ nặng

Trong khoảng 3 tháng trở lại đây, giá gà thịt tại các xã phía Đông của tỉnh Đồng Tháp đang giảm mạnh nên người chăn nuôi không có lãi, thậm chí còn lỗ nặng.

Theo các chủ trang trại gà ở các xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh, Đồng Sơn… của tỉnh Đồng Tháp, giá gà thịt được thương lái mua vào thời điểm này giảm 40% so với thời điểm trước đây 3 tháng.

Gà tre hiện cũng đang tuột giá. Gà tre được mua xô (mua tất cả, không chọn) tại chuồng với giá 50.000 đồng/kg, nếu đàn có nhiều gà trống thì có giá 40.000 đồng/kg.

Riêng gà nòi Bến Tre có giá 56.000 đồng/kg đối với gà trống, gà mái có giá 66.000 đồng/kg. Còn gà Bình Định thì chỉ có giá 46.000 đồng/kg.

Chủ một cơ sở thức ăn và thuốc thú y ở xã Đồng Sơn cho biết, do biến động của xung đột Trung Đông ảnh hưởng đến giá xăng dầu nên dẫn đến hệ lụy là thức ăn gà tăng 5.000 đồng/bao (355.000 đồng).

Với giá thức ăn ở mức 350.000-355.000 đồng/bao, cùng số lượng nuôi 1.000 con thì người nuôi gà bị lỗ trên 20-25 triệu đồng. Trước tình hình này, nhiều chủ trại gà phải nợ tiền tiền thức ăn và thuốc thú y cho đàn gà vì không đủ tiền để trả tiền vốn con giống và thức ăn.

Đơn cử như chị Trần Thị Diễm Hương ở xã Đồng Sơn vừa xuất chuồng 6.000 gà tre lai bán giá 50.000 đồng/kg, bị lỗ 80 triệu đồng. Hay anh Trương Hoàng Việt ở An Thạnh Thủy bán đàn gà tre 10.000 con với giá 47.000 đồng/kg, lỗ 200 triệu đồng.

Một số thương lái cho biết giá gà thịt rẻ do số lượng đàn gà nuôi nhiều, xuất chuồng cùng một thời điểm dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt gà trong thời điểm này không cao.

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh Thủy cho biết trên địa bàn có khoảng 4.000 hộ nuôi gà thịt với số lượng khoảng 2,5 triệu con.

Có 2 Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi, 12 trang trại quy mô vừa, còn lại chủ yếu được chăn nuôi với quy mô nhỏ và hộ gia đình. Trước tình hình giá gà thịt đang giảm, người nuôi gà lỗ, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nên cân nhắc khi tái đàn để tránh bị thua lỗ trong tình hình giá gà thịt đang giảm.

Tại Hợp tác xã Duy Huy ở xã Mỹ Tịnh An - nơi chuyên nuôi và tiêu thụ vịt siêu thịt và vịt Xiêm cũng đang gặp khó khăn trong việc tái đàn vì giá gà, vịt giảm. Hiện nay, giá thức ăn tăng rất cao, giá vịt giống cũng cao nhưng giá vịt thịt lại giảm ảnh hưởng đến việc tái đàn của thành viên hợp tác xã.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, tổng số đàn gia cầm của tỉnh hiện nay là 22,4 triệu con. Từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn gặp một số khó khăn như: giá nguyên liệu đầu vào cao, giá bán chưa ổn định,… làm cho lợi nhuận của người chăn nuôi còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc phát triển đàn vật nuôi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiếp tục theo dõi tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường giám sát, xử lý triệt để các ổ dịch bệnh động vật phát sinh tránh lây lan sang diện rộng; tiếp tục hỗ trợ người chăn nuôi các loại vật tư (vaccine, thuốc sát trùng) để tăng cường phòng, chống dịch bệnh động vật, phát triển chăn nuôi tại địa phương./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Cận Tết, giá gà ta giảm, sức tiêu thụ chậm Theo ghi nhận tại nhiều vùng chăn nuôi gà ta của Thành phố Hồ Chí Minh, giá gà thả vườn hiện dao động ở mức 70.000 đồng/kg (giá bán buôn), giảm từ 10.000-20.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.