Giá vàng trên thị trường thế giới trải qua tuần giảm giá thứ tư liên tiếp

Thị trường vàng thế giới khép lại tuần giảm giá thứ tư liên tiếp trong tuần qua, khi đồng USD duy trì ở vùng cao nhất trong hơn một năm và giới đầu tư ngày càng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Dù giá vàng phục hồi khá mạnh trong phiên cuối tuần ngày 26/6, mức tăng này không đủ để đảo ngược xu hướng giảm của cả tuần.

Trong phiên giao dịch ngày 26/6, giá vàng bật tăng sau khi đồng USD suy yếu và thị trường hạ bớt kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng giao ngay tăng 1,3%, lên 4.077,64 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn giao tháng 8/2026 tại Mỹ tăng 1,2%, chốt phiên ở mức 4.096,30 USD/ounce.

Động lực chính hỗ trợ vàng đến từ diễn biến của lạm phát Mỹ. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến hết tháng 5/2026, đúng như dự báo của giới phân tích. Sau khi số liệu được công bố, đồng USD giảm khỏi mức đỉnh gần đây, trong khi thị trường cũng điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình tăng lãi suất của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026 được thị trường định giá ở mức khoảng 59%, thấp hơn mức 64% trước đó. Điều này giúp giảm bớt áp lực lên vàng, vốn là tài sản không sinh lời và thường chịu bất lợi khi lãi suất tăng.

Tuy nhiên, đà phục hồi trong phiên cuối tuần chỉ mang tính kỹ thuật sau khi vàng bị bán tháo mạnh trong những ngày trước đó.

Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay vẫn giảm 2,1%, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp và có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong hơn bảy tháng.

Diễn biến tiêu cực của thị trường chủ yếu xuất hiện từ giữa tuần, khi đồng USD tăng mạnh và liên tục lập các mức cao mới.

Đồng USD. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên 23/6, đồng bạc xanh tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Giới đầu tư khi đó tập trung vào các phát biểu cứng rắn từ Fed và ngày càng tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Những lo ngại liên quan đến Trung Đông hay diễn biến giá dầu gần như bị lu mờ trước tác động từ chính sách tiền tệ.

Áp lực bán tăng mạnh nhất trong phiên 24/6 khi vàng chính thức xuyên thủng ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025. Giá vàng giao ngay giảm 3,3% xuống còn 3.973,79 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn bảy tháng, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ mất 3,4%, còn 4.008,80 USD/ounce.

Đây cũng là phiên giảm mạnh nhất của giá vàng trong tuần này khi thị trường đồng loạt phản ứng trước đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 13 tháng và kỳ vọng Fed có thể sớm nâng lãi suất ngay trong năm nay. Kể từ mức đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce được thiết lập vào cuối tháng 1/2026, giá vàng đã giảm hơn 1.600 USD/ounce.

Trước áp lực này, một số tổ chức tài chính đã điều chỉnh dự báo giá vàng. Ngân hàng ING hạ dự báo giá vàng trung bình quý 3/2026 xuống còn 4.300 USD/ounce và quý 4 xuống 4.600 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với các dự báo trước đó.

Sau cú giảm sâu, thị trường bắt đầu ổn định trở lại trong phiên 25/6. Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.032,74 USD/ounce khi dữ liệu PCE được công bố đúng như dự báo. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt, giúp vàng phục hồi từ vùng đáy vừa thiết lập trước đó.

Nhìn chung, yếu tố chi phối thị trường vàng trong tuần qua không còn là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông mà là triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Những tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran đã khiến giá dầu giảm mạnh, qua đó làm giảm bớt lo ngại về lạm phát do năng lượng. Tuy nhiên, điều này cũng không đủ để hỗ trợ vàng khi đồng USD liên tục tăng giá và Fed vẫn duy trì lập trường cứng rắn đối với lạm phát.

Bên cạnh đó, nhu cầu vật chất trên thị trường vàng cũng chưa thực sự khởi sắc. Tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, sức mua vẫn khá yếu. Trong khi đó, tại Ấn Độ, giá vàng lần đầu tiên giao dịch ở mức cao hơn giá quốc tế sau khoảng một tháng rưỡi nhờ hoạt động mua vào khi giá điều chỉnh.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc, bạch kim và palladium đều tăng trong phiên cuối tuần nhưng vẫn ghi nhận mức giảm trong cả tuần. Giá bạc chốt phiên 26/6 ở mức 59,12 USD/ounce, tăng 2,2%; bạch kim tăng 2% lên 1.632,80 USD/ounce; còn palladium tăng 2,5% lên 1.213,87 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, các dữ liệu lạm phát và kỳ vọng đối với chính sách của Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định xu hướng của thị trường vàng.

Dù lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ dài hạn, môi trường lãi suất cao hiện nay đang tiếp tục tạo sức ép đáng kể lên kim loại quý này./.

Giá vàng thế giới hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp Việc thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn đã tạo động lực tăng giá đáng kể cho đồng USD, qua đó kéo giá vàng đi xuống.