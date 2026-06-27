Lễ hội Càphê Việt Nam tại Singapore: Định hình giá trị, thương hiệu và văn hóa

Tiếp nối chuỗi hành trình quảng bá văn hóa và sản phẩm nước nhà, ngày 26/6, trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Lễ hội Càphê Việt Nam tại Singapore 2026 đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Thương vụ Việt Nam tại Singapore tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp càphê trong nước kết nối giao thương trực tiếp với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và đối tác tại thị trường Singapore cũng như quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng toàn cầu dịch chuyển mạnh mẽ hướng tới các sản phẩm xanh và có chuỗi cung ứng bền vững, Lễ hội Càphê Việt Nam tại Singapore 2026 đóng vai trò là cầu nối thương mại quan trọng.

Sự kiện quy tụ đông đảo doanh nghiệp, Hiệp hội Càphê-Cacao Việt Nam, Hiệp hội Càphê Singapore, các nhà phân phối, nhà nhập khẩu, các đại diện ngoại giao của nhiều nước tại Singapore, tạo nên một không gian đối thoại và kết nối kinh tế cởi mở, thực chất.

Phát biểu tại lễ hội, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh khẳng định tiềm năng to lớn của ngành càphê Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của Singapore trong chuỗi cung ứng càphê toàn cầu, thúc đẩy các bên liên quan đẩy mạnh hợp tác trong thương mại càphê giữa hai nước; đồng thời nhấn mạnh Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Singapore luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu với thế giới.

Đại sứ cho biết các doanh nghiệp lớn như Càfé RuNam, TNI King Coffee hay Café Phố được coi là những thương hiệu có tiềm năng cũng như khả năng để vươn ra thị trường thế giới một cách chuyên nghiệp, bài bản và hiệu quả.

Sự chủ động của các doanh nghiệp, sự gắn kết với câu chuyện về giá trị thương hiệu, về đặc điểm, tính chất, giá trị gia tăng trong sản phẩm càphê của Việt Nam sẽ giúp các thương hiệu Việt Nam đi ra toàn cầu.

Điểm nhấn của lễ hội là việc TNI King Coffee và Liên đoàn Doanh nghiệp Quốc tế (IBF) ký Bản ghi nhớ (MoU), cho thấy khả năng cụ thể hóa triển vọng hợp tác giữa hai bên nói riêng và Việt Nam-Singapore nói chung trong lĩnh vực này.

Đại diện King Coffee và Liên đoàn Doanh nghiệp Quốc tế (IBF) ký kết Biên bản ghi nhớ tại Lễ hội. (Ảnh: Ngọc Khương/TTXVN)

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành TNI King Coffee, Chủ tịch Liên minh Càphê toàn cầu (GCA) - cho biết từ lâu doanh nghiệp của bà đã xác định Singapore là một trung tâm thương mại toàn cầu, vì vậy đã đặt văn phòng tại Singapore được 18 năm.

Bà nhấn mạnh đây là dịp để đưa định vị trung tâm của cà phê Việt Nam ra thế giới, chứng tỏ bề dày lịch sử về càphê cũng như văn hóa càphê rất độc đáo của Việt Nam qua một tầm nhìn chiến lược về hành trình di sản cho càphê Việt Nam vươn ra toàn cầu.

Ông Frederick Yap - Chủ tịch IBF - bày tỏ vui mừng khi ký kết MoU với TNI King Coffee. Ông cho biết sẽ phối hợp với TNI King Coffee cùng mô hình kinh doanh đầu bếp robot trí tuệ nhân tạo (AI) để mở rộng hoạt động tại thị trường Singapore và nhiều nước khác trên thế giới.

Sự kết hợp giữa TNI King Coffee và IBF cũng được thể hiện ngay trên sân khấu, khi những người tham dự được thưởng thức màn trình diễn món ăn/đồ uống hết sức độc đáo của đầu bếp Pung Lu Tin, với món mới “Thịt sườn heo sốt cà phê Việt Nam” (Vietnam Coffee Pork Chop).

Những người tham dự cũng được xem biểu diễn pha chế càphê, vẽ tranh càphê...

Khách mời tìm hiểu các thương hiệu cà phê Việt Nam tại Lễ hội. (Ảnh: Ngọc Khương/TTXVN)

Không gian kết nối cũng được làm phong phú thêm với ẩm thực Việt Nam như bánh mỳ, nem cuốn, cơm chiên, gà rán, trái cây... làm ấm lòng thực khách.

Ông Cao Xuân Thắng - Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Singapore - nhấn mạnh: “Trong lễ hội hôm nay, bên cạnh các sản phẩm cà phê, chúng tôi cũng giới thiệu các món ăn của Việt Nam. Đây là hoạt động mà chúng tôi đánh giá là khá hiệu quả trong thời gian vừa qua, lồng ghép ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa với các hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư.”

Tham gia lễ hội và có những trải nghiệm, Đại sứ Brazil tại Singapore Luciano Mazza de Andrade bày tỏ sự thích thú khi được thưởng thức nhiều loại càphê của Việt Nam với nhiều hương vị đặc sắc và đa dạng cách chế biến. Ông bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng xuất khẩu càphê của Việt Nam sang thị trường Singapore, mong muốn được biết thêm và thưởng thức nhiều hơn nữa càphê từ Việt Nam.

Cầm trên tay cốc càphê, chị Xenia Lei - khách thăm quan - cho biết đây là lần đầu tiên chị thử càphê Việt Nam. Chị chia sẻ: “Tôi chưa từng thử càphê Việt Nam. Trước đây tôi chỉ uống latte hoặc cappuccino. Tôi cảm thấy càphê Việt Nam có hương vị rất thơm, và đậm đà hơn càphê của Italy một chút. Vâng, khá ngon. Tôi rất thích.”

Thành công của Lễ hội Càphê Việt Nam tại Singapore 2026 một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc và triển vọng dịch chuyển mạnh mẽ của ngành càphê Việt Nam: Từ mạnh về sản lượng xuất khẩu thô trở thành một nhân tố chủ động định hình giá trị, thương hiệu và văn hóa trên thương trường quốc tế./.

Việt Nam và sứ mệnh định hình lại 'bản đồ' càphê toàn cầu Từ một quốc gia là "vựa nguyên liệu" thô của thế giới, Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trở thành thực thể dẫn dắt, định hình lại chuỗi giá trị cà phê toàn cầu thông qua sáng kiến mang tầm chiến lược.