Kết nối thị trường chứng khoán ASEAN và phát triển hệ sinh thái bền vững

Từ ngày 24 đến 26/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN (AECM) lần thứ 39 tại thành phố Đà Nẵng.

Với chủ đề "Kiến tạo kết nối thị trường-Xây dựng tương lai," sự kiện là diễn đàn chiến lược để lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán thành viên trong khu vực gồm Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, cùng các đại diện khách mời từ Lào và Campuchia trao đổi các sáng kiến tăng cường liên kết, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao vị thế của thị trường vốn ASEAN đối với các nhà đầu tư toàn cầu.

Điểm nhấn tại hội nghị là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ chính thức chào đón Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tham gia sáng kiến Hệ sinh thái Phát triển bền vững Kết nối ASEAN (ASEAN-ISE). Việc tham gia sáng kiến này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hội nhập quốc tế của VNX, hướng tới việc hài hòa hóa các chuẩn mực công bố thông tin môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Sự hợp tác này không chỉ giúp đồng bộ hóa dữ liệu bền vững giữa các thị trường mà còn mở đường cho các chương trình thử nghiệm với những bên liên quan dưới một cơ chế quản trị minh bạch, từ đó thu hút dòng vốn đầu tư xanh và bền vững vào khu vực.

Điểm nhấn tại hội nghị là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ chính thức chào đón Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tham gia sáng kiến Hệ sinh thái Phát triển bền vững Kết nối ASEAN. (Ảnh: VNX/Vietnam+)

Sau các phiên thảo luận chuyên môn sâu, lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN đã đạt được sự đồng thuận cao đối với các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu kết nối thị trường vốn. Các đại biểu thống nhất đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tài chính xuyên biên giới và mở rộng áp dụng Chứng chỉ lưu ký (DRs) để tối ưu hóa quy trình giao dịch cho cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Đặc biệt, các Sở giao dịch chứng khoán ASEAN đã hoàn thành triển khai xây dựng hệ sinh thái dữ liệu ESG khu vực, từ đó mở đường cho các chương trình thử nghiệm với các bên liên quan về một cơ chế tăng cường quản trị và đảm bảo tính minh bạch. Bên cạnh đó, chương trình xúc tiến đầu tư ASEAN (Invest ASEAN Roadshow) sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ nhằm quảng bá hình ảnh và nâng cao mức độ nhận diện cho các công ty niêm yết tiêu biểu trong khối, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng ổn định của hệ sinh thái tài chính khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương khẳng định sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận dấu ấn quan trọng khi được Tổ chức FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Kết quả này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý trong việc hoàn thiện khung pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Theo bà Phương, việc tăng cường hợp tác nội khối, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sản phẩm sẽ góp phần nâng cao đáng kể sức cạnh tranh và khả năng chống chịu của thị trường vốn ASEAN trước các biến động kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VNX/Vietnam+)

Đại diện đơn vị đăng cai, ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị AECM 39 và gia nhập ASEAN-ISE là bước đi chiến lược nhằm mang lại giá trị và cơ hội kinh doanh thực chất cho các nhà đầu tư và tổ chức phát hành.

Tiếp nối quan điểm này, Tổng Giám đốc VNX Lê Xuân Hải cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong khu vực dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hiện thực hóa các mục tiêu chung, đảm bảo các thỏa thuận tại hội nghị sớm trở thành kết quả thực tiễn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu cũng đã lắng nghe tham luận từ các Sở Giao dịch Chứng khoán Malaysia và Thái Lan về định hình thị trường vốn bền vững và kinh nghiệm kết nối thông qua chứng chỉ lưu ký. Các đối tác lớn (như Công ty chỉ số Hang Seng và Quỹ Dragon Capital) cũng đóng góp nhiều góc nhìn chuyên sâu về thông lệ quản trị tốt và xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ mới.

Bên lề hội nghị, VNX đã có các buổi làm việc song phương với các đối tác Thái Lan và Philippines nhằm mở rộng quan hệ hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm. Kết thúc kỳ hội nghị, các bên thống nhất sẽ chuyển giao vai trò đăng cai Hội nghị AECM lần thứ 40 vào năm 2027 cho Singapore, tái khẳng định cam kết xây dựng một hệ sinh thái thị trường vốn ASEAN hội nhập và năng động./.

ASEAN-ISE là sáng kiến hợp tác giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN nhằm xây dựng hạ tầng dữ liệu ESG tập trung và hài hòa trên phạm vi khu vực. Thông qua việc chuẩn hóa các tiêu chuẩn công bố thông tin, tăng cường khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu ESG giữa các thị trường. ASEAN-ISE hướng tới nâng cao tính minh bạch, khả năng so sánh và khả năng tiếp cận thông tin của nhà đầu tư đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

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