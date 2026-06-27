Vinmec đưa vào hoạt động hệ thống Trung tâm phẫu thuật Robot công nghệ cao

Ngày 27/6, Hệ thống Y tế Vinmec chính thức khai trương hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao, đánh dấu bước tiến mới của y học Việt Nam.

Không chỉ đầu tư các nền tảng robot phẫu thuật tiên tiến hàng đầu thế giới, Vinmec còn tiên phong xây dựng hệ sinh thái phẫu thuật robot đa chuyên khoa, đa bệnh viện và đa đối tác công nghệ quốc tế, mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại cho người dân trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh trong ngoại khoa hiện đại, giá trị của một công nghệ không nằm ở độ phức tạp của thiết bị, mà ở lợi ích cụ thể đem lại cho người bệnh. Đó là can thiệp chính xác hơn, ít xâm lấn hơn, phục hồi sớm hơn và mở thêm cơ hội sống với chất lượng tốt hơn. Robot không thay thế người thầy thuốc. Nhưng robot, khi được vận hành bởi đội ngũ có năng lực, đạo đức và tư duy khoa học, sẽ mở rộng giới hạn của bàn tay phẫu thuật viên, nâng cao độ chính xác của từng quyết định chuyên môn và tạo thêm niềm tin cho người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá việc Vinmec phát triển mạng lưới phẫu thuật robot trên nhiều lĩnh vực như ngoại tổng quát, chấn thương chỉnh hình, đến phẫu thuật thần kinh, cột sống... cho thấy hệ thống bệnh viện đã đầu tư bài bản theo định hướng đa chuyên khoa, đa cơ sở và gắn công nghệ với nhu cầu điều trị thực tiễn.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần của các nghị quyết lớn của Trung ương trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 72 xác định người dân là chủ thể trung tâm, yêu cầu nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ y tế, phát triển y tế chuyên sâu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe. Nghị quyết số 57 đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở vị trí động lực đột phá của phát triển đất nước và Nghị quyết số 68 mở ra không gian phát triển mới để khu vực kinh tế tư nhân phát huy năng lực đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

“Tôi đánh giá cao định hướng của Vinmec khi không chỉ đầu tư thiết bị mà còn đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bao gồm điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Làm chủ công nghệ không chỉ là biết vận hành một hệ thống robot. Làm chủ công nghệ là làm chủ quy trình chuyên môn, làm chủ dữ liệu lâm sàng, làm chủ đào tạo, làm chủ nghiên cứu và quan trọng hơn cả là làm chủ năng lực đổi mới sáng tạo của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam,” giáo sư Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Giáo sư Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo sư Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec cho biết Hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot công nghệ cao được triển khai với mô hình đa kết nối: Kết nối chuyên gia, kết nối bệnh viện và kết nối các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới trong cùng một hệ sinh thái. Mục tiêu là mang đến cho người bệnh tại Việt Nam cơ hội tiếp cận những thành tựu ngoại khoa tiên tiến nhất và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của y tế công nghệ cao và phẫu thuật chính xác trong khu vực.

Điểm khác biệt nổi bật của hệ thống Trung tâm là mô hình hệ sinh thái robot đa kết nối đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Thay vì đầu tư máy móc đơn lẻ, Vinmec triển khai đồng bộ nhiều robot phẫu thuật hàng đầu thế giới trong một nền tảng vận hành thống nhất, kết nối giữa các bệnh viện trên toàn hệ thống. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Times City giữ vai trò trung tâm điều phối chuyên môn, liên kết với các Trung tâm Phẫu thuật Robot tại Vinmec Smart City, Vinmec Đà Nẵng, Vinmec Central Park, Vinmec Cần Thơ và các bệnh viện còn lại trong hệ thống.

Phó giáo sư Phạm Văn Bình - Giám đốc hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec nhấn mạnh Trung tâm sẽ hướng tới phát triển trung tâm điều trị, đồng thời xây dựng một đơn vị học thuật về phẫu thuật robot, kết hợp giữa thực hành lâm sàng, đào tạo hàn lâm, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, với sự tham gia của các chuyên gia phẫu thuật robot hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Trung tâm phải đặt chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh ở vị trí cao nhất. Mọi chỉ định phẫu thuật robot cần dựa trên bằng chứng khoa học, quy trình chuyên môn chặt chẽ và sự lựa chọn phù hợp với từng người bệnh. Thành công của phẫu thuật robot không nên được đo bằng số lượng ca mổ hay số lượng thiết bị, mà phải được đánh giá bằng kết quả điều trị, mức độ an toàn, khả năng phục hồi, chất lượng sống và hiệu quả chi phí cho người bệnh.

Các đại biểu ấn nút khai trương hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Trung tâm cần trở thành một hạt nhân nghiên cứu và chuyển giao tri thức, không chỉ phục vụ nội bộ mà từng bước đóng góp cho cộng đồng ngoại khoa Việt Nam. Cần xây dựng dữ liệu lâm sàng có chất lượng, thúc đẩy nghiên cứu đa trung tâm, tăng cường hợp tác với các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế. Công nghệ chỉ thật sự có giá trị bền vững khi tri thức được lan tỏa và năng lực được nhân rộng.

Sự ra đời của hệ thống Trung tâm góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngoại khoa Việt Nam sang kỷ nguyên phẫu thuật chính xác, cá thể hóa và công nghệ cao. Đây là bước tiến quan trọng nhằm đưa các thành tựu y học tiên tiến của thế giới đến gần hơn với người dân, đồng thời đặt nền móng để Việt Nam từng bước trở thành hệ thống trung tâm phẫu thuật robot và điều trị công nghệ cao mới của khu vực Đông Nam Á.

Song song với việc đưa hệ thống Trung tâm vào hoạt động, Vinmec chính thức thành lập Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân Phẫu thuật Robot với nguồn tài trợ gần 300 tỷ đồng từ Tập đoàn Vingroup. Quỹ được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt rào cản chi phí, mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến cho người dân trên cả nước, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn./.

Trong lĩnh vực Ngoại tổng quát, Vinmec vận hành đồng bộ các hệ thống Da Vinci XI (Vinmec Times City), Hugo RAS (Vinmec Đà Nẵng, Vinmec Central Park) và Toumai MT-1000 (Vinmec Smart City, Vinmec Cần Thơ) - những nền tảng robot ngoại khoa tiên tiến hàng đầu hiện nay. ​ Trong lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình, Vinmec đầu tư đồng bộ các robot thay khớp thế hệ mới ROSA (Vinmec Smart City), MISSO (Vinmec Times City, Vinmec Cần Thơ) và CORI (Vinmec Ocean Park 2, Vinmec Hải Phòng, Vinmec Đà Nẵng, Vinmec Central Park, Vinmec Phú Quốc, Vinmec Nha Trang). ​ Trong lĩnh vực Thần kinh - Cột sống, tổ hợp công nghệ StealthStation S8, robot Mazor X Stealth Edition và hệ thống O-arm with StealthStation O2 (Vinmec Smart City, Vinmec Đà Nẵng) cung cấp khả năng dẫn đường, định vị và kiểm chứng hình ảnh theo thời gian thực ngay trong quá trình phẫu thuật.

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