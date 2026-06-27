Mô hình chuyển đổi số địa phương toàn diện đầu tiên được triển khai tại Hà Nội

Ngày 27/6, tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn thành phố Hà Nội, Viettel đã giới thiệu mô hình chuyển đổi số địa phương toàn diện, kết hợp đồng bộ ba trụ cột Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số trên cùng một hệ sinh thái số.

Mô hình được xây dựng trên hai nền tảng do Viettel phát triển là Viettel Tammi và Viettel Tendoo, hướng tới mục tiêu giúp chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả điều hành, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao các chỉ số chuyển đổi số của địa phương.

Viettel Tammi là nền tảng kết nối chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên một môi trường số thống nhất, giúp chuyển đổi phương thức phục vụ của chính quyền từ hành chính truyền thống sang tương tác số, nhanh chóng và thuận tiện.

Việc triển khai Viettel Tammi giúp địa phương nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường tương tác với người dân, cải thiện chất lượng dịch vụ công và góp phần nâng cao các chỉ số về Chính quyền số, Xã hội số và mức độ hài lòng của người dân.

Trong đó, Viettel Tendoo là nền tảng số dành cho hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ số hóa toàn diện hoạt động quản trị, bán hàng, tài chính, kế toán, thuế và thương mại điện tử.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Viettel)

Theo đại diện Viettel, khác với cách triển khai các giải pháp riêng lẻ, mô hình của Viettel kết nối đồng bộ ba chủ thể gồm chính quyền - người dân - doanh nghiệp trên cùng một hệ sinh thái số.

Trong đó, Viettel Tammi là nền tảng thúc đẩy Chính quyền số và Xã hội số, giúp chính quyền phục vụ người dân tốt hơn, tăng cường kết nối cộng đồng và mở rộng các dịch vụ số. Viettel Tendoo là nền tảng thúc đẩy Kinh tế số, hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Sự kết hợp của hai nền tảng tạo nên một mô hình chuyển đổi số toàn diện ngay từ cấp cơ sở, giúp địa phương triển khai đồng bộ ba trụ cột Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số, tạo nền tảng phát triển đô thị thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Sau Hà Nội, Viettel sẵn sàng đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai mô hình chuyển đổi số địa phương toàn diện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Không chỉ là giải pháp công nghệ phục vụ quản trị và phát triển kinh tế - xã hội, mô hình chuyển đổi số toàn diện được giới thiệu tại Hà Nội còn cho thấy cách tiếp cận cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu lớn của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết 57 xác định chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ riêng của lĩnh vực công nghệ mà trở thành động lực mới cho tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong định hướng đó, địa phương được xem là cấp triển khai trực tiếp, nơi các chủ trương cần được chuyển hóa thành những mô hình vận hành thực tiễn, tạo ra thay đổi rõ rệt trong đời sống kinh tế-xã hội.

Việc Hà Nội thúc đẩy triển khai đồng bộ ba trụ cột Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số thông qua hệ sinh thái số thống nhất cho thấy nỗ lực đưa chuyển đổi số đi từ định hướng chiến lược sang hành động cụ thể. Với nền tảng kết nối chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên cùng một môi trường số, thành phố hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiện đại, dữ liệu làm nền tảng, dịch vụ công lấy người dân làm trung tâm và doanh nghiệp là động lực phát triển.

Đặc biệt, việc ứng dụng các nền tảng số kết hợp công nghệ AI để hỗ trợ tương tác, xử lý thủ tục, chuẩn hóa dữ liệu và thúc đẩy hoạt động kinh doanh số cũng phù hợp với định hướng của Nghị quyết 57 về phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và ứng dụng công nghệ mới nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đặt mục tiêu trở thành địa phương đi đầu cả nước về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc triển khai các mô hình chuyển đổi số toàn diện ngay từ cấp cơ sở được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57, đồng thời đóng góp vào tiến trình xây dựng kinh tế số và xã hội số của Việt Nam./.

3 trụ cột chính trong kế hoạch chuyển đổi số của thành phố Hà Nội trong năm 2026 Kế hoạch số 131 khẳng định chuyển đổi số phải gắn chặt với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong hình thành xã hội số của Thủ đô.