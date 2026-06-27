Đưa Đồng Nai thành trung tâm ứng dụng năng lượng nguyên tử hàng đầu cả nước

Thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử, bức xạ và đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp và môi trường, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững, đưa thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm ứng dụng năng lượng nguyên tử hàng đầu cả nước, gắn kết chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao.

Đây là mục tiêu của kế hoạch số 118/KH-UBND về triển khai thực hiện chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về “chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050," phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn và mô hình đô thị của thành phố Đồng Nai; nâng cao năng lực quản lý nhà nước tại địa phương, chủ động kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo đảm tuyệt đối an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân trên địa bàn.

Cụ thể, đến năm 2030 thành phố Đồng Nai phấn đấu phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành an toàn Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại phường Hàng Gòn; đảm bảo đồng bộ hạ tầng kết nối giao thông, điện, nước,…phục vụ dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân.

Hình thành đội ngũ chuyên gia, cán bộ và kỹ thuật tại địa phương đủ năng lực phối hợp quản lý nhà nước về an toàn hạt nhân và tư vấn giải quyết đối với rủi ro bức xạ.

Đến năm 2035 bảo đảm vận hành các trạm quan trắc phóng xạ môi trường thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố; thực hiện kết nối, cung cấp và chia sẻ dữ liệu của mạng lưới vào nền tảng số quốc gia và hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của thành phố; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu và cảnh báo sớm ô nhiễm.

Hình thành các cơ sở chiếu xạ công nghiệp quy mô vừa và lớn gắn với cụm logistics sân bay Long Thành; thu hút đội ngũ chuyên gia, kỹ sư hạt nhân trình độ cao sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố.

“Phấn đấu đưa thành phố Đồng Nai trở thành địa phương tiên phong được Trung ương lựa chọn triển khai thí điểm dự án Nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR)," Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết.

Đến năm 2050, thành phố Đồng Nai đi đầu cả nước về công nghiệp công nghệ cao, vươn tầm trở thành Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ hạt nhân hàng đầu cả nước và khu vực. Định hình thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm năng lượng sạch tích hợp của Vùng Đông Nam Bộ; hình thành mô hình hệ thống năng lượng lai kết hợp giữa Nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ và năng lượng tái tạo nhằm cung cấp nguồn điện nền ổn định, phát thải ròng bằng “0” phục vụ trực tiếp cho các Khu công nghệ số tập trung Long Thành và Trung tâm dữ liệu của thành phố Đồng Nai.

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai được giao là cơ quan đầu mối, chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; chủ trì rà soát biên chế, đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử. Các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ cụ thể được phân công.

Trước đó, ngày 10/1/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại phường Hàng Gòn. Tổng diện tích quy hoạch 96,6ha; tổng lao động dự kiến cho toàn khu Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân khoảng 800-1.000 chuyên viên và chuyên gia.

Mục tiêu xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu, công suất 10MWt; đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động ứng dụng khoa học hạt nhân, phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, nông nghiệp, công nghiệp, y tế, khoáng sản và các lĩnh vực kinh tế-xã hội./.

Phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2050 trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu-phát triển, ứng dụng và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.