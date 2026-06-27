Việt Nam tham dự Diễn đàn Thanh niên quốc tế trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân

Ngày 26/6, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nga (Rosatom) tổ chức Diễn đàn Thanh niên quốc tế trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân lần thứ tư tại Học viện Công nghệ Rosatom, thành phố Obninsk, tỉnh Kaluga.

Diễn đàn năm nay quy tụ gần 700 đại biểu đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các đoàn cấp cao của 10 quốc gia.

Chương trình cũng được kết nối trực tuyến với gần 1 triệu người tại 25 điểm cầu trên toàn thế giới.

Đoàn Việt Nam có đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sinh viên một số trường đại học và lưu học sinh ngành năng lượng nguyên tử tại Nga.

Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), công suất điện hạt nhân toàn cầu có thể tăng gấp ba lần vào năm 2050. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng hạt nhân.

Vì vậy, chủ đề của diễn đàn năm nay tập trung vào đào tạo nhân lực hạt nhân trên quy mô toàn cầu. Uy tín quốc tế của diễn đàn thể hiện qua quy mô, thành phần tham dự và sự hiện diện của các quan chức Nga, IAEA cùng đại diện nhiều quốc gia.

Phát biểu trực tuyến tại lễ khai mạc, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh một kỷ nguyên mới đang mở ra đối với việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Theo ông, Nga hiện là quốc gia duy nhất sở hữu toàn bộ chuỗi công nghệ năng lượng hạt nhân và các nhà máy điện hạt nhân theo thiết kế của Nga đang được nhiều nước xây dựng, vận hành.

Ông bày tỏ tin tưởng Nga sẽ tiếp tục là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực khoa học-kỹ thuật hạt nhân, thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi khẳng định vai trò tiên phong của Học viện Công nghệ Rosatom trong nghiên cứu và ứng dụng năng lượng hạt nhân.

Ông cho rằng điện hạt nhân ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng, an ninh kinh tế và mục tiêu giảm phát thải carbon, đồng thời kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục đóng góp các sáng kiến mới cho sự phát triển của ngành.

Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev nhấn mạnh sứ mệnh của ngành năng lượng hạt nhân Nga là đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu.

Theo ông, sự phát triển của lĩnh vực này không chỉ cần công nghệ mà còn đòi hỏi một hệ thống đào tạo mang tính quốc tế với sự hỗ trợ của IAEA và sự hợp tác rộng rãi giữa các quốc gia.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Rosatom, Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga và chính quyền tỉnh Kaluga đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy đào tạo công nghệ hạt nhân ở nước ngoài và phát triển dự án Obninsk Tech với sự hỗ trợ của IAEA.

Trong 4 năm qua, Nga đã đào tạo hơn 5.000 cán bộ, chuyên gia đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam./.

Kỳ vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới ở vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Khánh Hòa.

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