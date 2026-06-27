VN-Index trước mốc 1.900 điểm: Tăng trưởng cục bộ và phép thử từ vốn ngoại

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với sự phân hóa sâu sắc. Dù chỉ số chung ghi nhận tuần phục hồi thứ hai liên tiếp, nhưng "sức khỏe" thực sự của thị trường đang đặt ra nhiều dấu hỏi cho các nhà đầu tư khi thanh khoản sụt giảm và áp lực từ các yếu tố vĩ mô quốc tế vẫn hiện hữu.

Trước ngưỡng kháng cự lịch sử VN-Index 1.900-1.930 điểm, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần sự tỉnh táo để tái cơ cấu danh mục thay vì cuốn theo các nhịp tăng điểm ngắn hạn từ nhóm vốn hóa lớn.

Nhóm vốn hóa lớn chống đỡ chỉ số

Tuần qua, VN-Index đã có những thời điểm tiến sát mốc 1.900 điểm nhờ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu trụ cột. Tâm điểm đổ dồn về nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là mã VIC đã vượt đỉnh lịch sử, đồng thời đóng vai trò là động lực chính dẫn dắt đà tăng. Tuy nhiên, thị trường trường ghi nhận sự hưng phấn này không lan tỏa đồng đều.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree chỉ ra thị trường phục hồi chủ yếu nhờ lực kéo từ các mã vốn hóa lớn. Trên thực tế, đà tăng nhanh chóng đuối sức trong hai phiên cuối tuần khi nhóm này suy yếu. Trạng thái tăng điểm cục bộ có thể sẽ kéo dài khi dòng tiền luân phiên kéo một vài cổ phiếu vốn hóa lớn để neo chỉ số quanh vùng 1.850-1.890 điểm, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại giao dịch ảm đạm.

Sự phân hóa này thể hiện rõ nét qua các nhóm ngành. Trong khi bất động sản (nhờ tin chia cổ tức của VHM) và nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ duy trì được sắc xanh, thì các nhóm ngành có tính chu kỳ như dầu khí, cảng biển, công nghệ và bán lẻ lại chịu áp lực điều chỉnh mạnh theo đà giảm của giá hàng hóa thế giới.

Một trong những điểm đáng chú ý là động thái từ các nhà đầu tư nước ngoài. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát đi những tín hiệu thận trọng về lộ trình cắt giảm lãi suất vào cuối năm đã khiến đồng USD mạnh lên đáng kể. Theo ông Nguyễn Tấn Phong, đây là nguyên nhân trực tiếp đẩy tỷ giá USD/VND lên, thôi thúc dòng vốn ngoại rút khỏi các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

“Khối ngoại nhiều khả năng còn bán ròng dai dẳng chừng nào tỷ giá chưa hạ nhiệt. Trong khi đó, dòng tiền nội cũng đang nghiêng về trạng thái phòng thủ, chủ yếu đứng ngoài quan sát hoặc chỉ giải ngân ở vùng giá thấp thay vì mua đuổi,” ông Phong phân tích thêm.

Mặt khác, báo cáo từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) chỉ ra dù khối ngoại đã giảm quy mô bán ròng xuống mức 15,7 tỷ đồng trên sàn HoSE trong tuần qua, nhưng thanh khoản toàn thị trường vẫn giảm ròng 11,6%. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm, nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ kết quả kinh doanh quý 2 và các dữ liệu vĩ mô sắp công bố.

Dòng tiền nội cũng đang nghiêng về trạng thái phòng thủ, chủ yếu đứng ngoài quan sát hoặc chỉ giải ngân ở vùng giá thấp thay vì mua đuổi. (Ảnh: Vietnam+)

Thử thách tại vùng đỉnh lịch sử 1.900-1.930 điểm

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang tiệm cận vùng kháng cự cực mạnh tại đỉnh lịch sử 1.900-1.930 điểm. Đây là khu vực đã từng chứng kiến các đợt điều chỉnh sâu trong nửa đầu năm 2026.

Trong bối cảnh đó, nhóm phân tích SHS nhận định thị trường cần một động lực tăng trưởng thực sự vượt trội để có thể bứt phá khỏi vùng đỉnh cũ này. Hiện tại, VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp 1.850-1.900 điểm. Thị trường phái sinh đang cho thấy sự lạc quan nhất định khi chênh lệch dương (basis) mở rộng, các nhà đầu tư đang tăng vị thế đầu cơ và kỳ vọng vào sự ổn định của VN30 trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng rủi ro tiềm ẩn của thị trường nằm ở sự phụ thuộc quá lớn vào nhóm cổ phiếu trụ cột. Nếu nhóm này đảo chiều trước áp lực chốt lời, chỉ số chung sẽ rất dễ rung lắc mạnh. Bên cạnh đó, sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ trước làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng là một biến số mà nhà đầu tư cần lưu tâm.

Trong khi đó, thị trường chuẩn bị chuyển giao sang quý 3, các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm tốt để nhà đầu tư rà soát lại hiệu quả danh mục sau 6 tháng đầu năm.

Ông Nguyễn Tấn Phong khuyến nghị đây là lúc cần cơ cấu lại danh mục, tập trung vào các mã có cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng riêng. Cụ thể, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp kéo từ cổ phiếu trụ để chốt lời từng phần các mã đã tăng nóng, đưa tỷ trọng về mức an toàn.

Đối với các nhà đầu tư chưa giải ngân thì sự kiên nhẫn là “chìa khóa.” Theo đó, chuyên gia từ Pinetree nhấn mạnh nếu nhà đầu tư không thực sự nhanh nhạy trong việc đầu cơ ngắn hạn, tốt nhất nên đứng ngoài quan sát. Xác suất thua lỗ trong giai đoạn này đang cao hơn khả năng có lãi do sự phân hóa quá lớn.

Song, đội ngũ phân tích của SHS lại kỳ vọng vào những xung lực mới từ tăng trưởng GDP quý 2 cộng sự hạ nhiệt của lạm phát và lãi suất, cùng với sự cải thiện của tín dụng trung và dài hạn. Theo đó, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên hướng mục tiêu vào các doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng tài chính vững mạnh và dự báo kết quả kinh doanh quý 2 khả quan./.

MSCI ghi nhận tiến triển cải cách của thị trường chứng khoán Việt Nam MSCI ghi nhận những nỗ lực cải cách của thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư quốc tế, đồng thời lưu ý vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục để được nâng hạng.