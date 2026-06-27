Hiệu suất các quỹ cổ phiếu giảm điểm và áp lực rút ròng gia tăng mạnh

Báo cáo hoạt động các quỹ đầu tư của Fiingroup cho thấy một bức tranh ảm đạm về hiệu suất và dòng vốn trong tháng 5/2026. Sau nhịp hồi phục ngắn ngủi vào tháng Tư, nhóm quỹ cổ phiếu đã đảo chiều suy yếu với mức giảm bình quân 1,4%.

70/86 quỹ ghi nhận hiệu suất âm

Sự sụt giảm này diễn ra trên diện rộng khi có tới 70 trên tổng số 86 quỹ ghi nhận hiệu suất âm, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số VNDiamond và các quỹ mở cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, các quỹ duy trì được đà tăng trưởng dương trong tháng chủ yếu nhờ nắm giữ tỷ trọng cao nhóm cổ phiếu ngân hàng (như VCB, ACB, LPB) hoặc các mã vốn hóa lớn (như GAS, PLX, VHM và GEX).

Đối với nhóm quỹ cân bằng, hiệu suất bình quân cũng giảm 0,9%, đánh dấu sự thoái lui so với mức tăng trưởng của tháng Tư. Riêng, Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt là trường hợp duy nhất đạt hiệu suất dương trong nhóm này nhờ tập trung vào danh mục ngân hàng và mã VIX, dù kết quả lũy kế 5 tháng đầu năm vẫn chịu ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh trước đó.

Song hành với sự sụt giảm về hiệu suất, áp lực rút vốn tại các quỹ đầu tư đã gia tăng mạnh trở lại. Tổng giá trị rút ròng toàn thị trường trong tháng 5 vượt mức 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 60% so với tháng 4, trong đó nhóm quỹ cổ phiếu đóng vai trò chủ đạo khi chiếm tới hơn 71% tổng giá trị rút ròng, tương đương hơn 1,8 nghìn tỷ đồng.

Đây cũng là tháng thứ 31 liên tiếp nhóm quỹ cổ phiếu bị rút vốn với giá trị lũy kế lên tới 69,4 nghìn tỷ đồng. Tại phân khúc quỹ trái phiếu, áp lực rút ròng đã phần nào hạ nhiệt và giảm 44,7% so với tháng tư, xuống còn hơn 742 tỷ đồng. Điểm sáng hiếm hoi về dòng tiền đến từ nhóm quỹ cân bằng khi ghi nhận tháng thứ 10 liên tiếp có vốn vào ròng với giá trị lũy kế đạt 911 tỷ đồng, tuy nhiên quy mô dòng tiền mới đang có xu hướng thu hẹp dần.

(Nguồn: Fiingroup)

Tâm lý thận trọng chiếm ưu thế

Về chiến lược phân bổ tài sản, báo cáo chỉ ra tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Hơn một nửa số quỹ mở cổ phiếu đã thực hiện tăng tỷ trọng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với xu hướng tăng giải ngân ở giai đoạn trước. Diễn biến này phản ánh sự quan ngại của các nhà quản lý quỹ trước áp lực điều chỉnh của thị trường và dòng tiền chưa thực sự quay trở lại một cách mạnh mẽ.

Tuy vậy, các quỹ vẫn thực hiện cơ cấu danh mục với những hoạt động mua-bán ròng đáng chú ý. Cụ thể, ngành ngân hàng và công nghệ thông tin (điển hình là mã FPT) tiếp tục được các quỹ ưu tiên mua ròng trong tháng thứ hai liên tiếp. Bên cạnh đó, cổ phiếu VCB ghi nhận lực cầu lớn nhất với sự tham gia của 32 quỹ đầu tư. Cùng với đó, mã GEX cũng thu hút dòng tiền mạnh từ các quỹ ETF ngoại và quỹ mở nội.

Ở một động thái khác, các nhóm ngành bán lẻ, chứng khoán và hàng cá nhân chịu áp lực bán ròng mạnh từ các định chế tài chính. Trong đó, cổ phiếu OCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng, chủ yếu đến từ các động thái cơ cấu của quỹ PYN Elite. Tương tự, mã MBB cũng ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp bị bán ròng với sự thoái vốn của 24 quỹ khác nhau.

Đáng chú ý, ngành chứng khoán vốn được mua ròng trong tháng trước đó, cũng đã bị các quỹ bán ra trong tháng này và nổi bật là mã SHS đã bị một số quỹ ngoại thực hiện hạ tỷ trọng sở hữu sau giai đoạn tích lũy.

Báo cáo nhấn mạnh những biến động này cho thấy sự phân hóa sâu sắc trong khẩu vị đầu tư và chiến lược quản trị rủi ro của các quỹ đầu tư trong bối cảnh thị trường tài chính đang đối mặt với nhiều biến số mới. Theo đó, các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến dòng vốn và sự thay đổi trong cơ cấu danh mục của các quỹ lớn để có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng thị trường trong thời gian tới./.

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