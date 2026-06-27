Thị trường chứng khoán tuần qua: Áp lực cổ phiếu công nghệ gây biến động mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch cuối tháng 6/2026 với những phiên biến động mạnh, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và lo ngại về chi phí đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI) gây áp lực lớn lên các chỉ số chủ chốt.

Dù nỗ lực "bắt đáy" của nhà đầu tư giúp thị trường hồi phục phần nào trong phiên cuối tuần, song tâm lý thận trọng vẫn bao trùm trước những tín hiệu thắt chặt chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và dữ liệu lạm phát mới.

Trong phiên giao dịch ngày 26/6, các chỉ số chính tại Phố Wall đóng cửa giảm nhẹ, trong đó chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 51.876,11 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,1% xuống 7.354,02 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 25.297,62 điểm.

Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 0,2% xuống 10.508,02 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0,6% xuống 8.384,87 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 1,3% xuống 24.671,22 điểm.

Hoạt động “săn” hàng giá rẻ xuất hiện kịp thời đã giúp thị trường tránh được một phiên giảm sâu sau khi các "ông lớn" công nghệ như Apple và Microsoft thông báo tăng giá sản phẩm do chi phí linh kiện và chip nhớ cho AI leo thang.

Tâm điểm của tuần giao dịch là sự hoài nghi của giới đầu tư về mức định giá cao ngất ngưởng của nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm "Magnificent Seven."

Việc tập đoàn OpenAI cân nhắc hoãn niêm yết cổ phiếu lần đầu (IPO) sang năm 2027 do lo ngại không thu hút đủ sự quan tâm để đạt mức vốn hóa 1.000 tỷ USD đã dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng của thị trường.

Chuyên gia Kathleen Brooks từ XTB nhận định thông tin này đã trực tiếp kéo lùi tâm lý nhà đầu tư. Bên cạnh đó, chuyên gia Jose Torres của Interactive Brokers cảnh báo việc các công ty công nghệ ồ ạt huy động vốn qua kênh nợ và cổ phiếu để đầu tư cho hạ tầng AI đang gia tăng rủi ro cho bảng cân đối kế toán.

Thị trường chứng khoán châu Á cũng hứng chịu ảnh hưởng từ Phố Wall. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc ghi nhận phiên giảm kỷ lục gần 6% ngày 26/6, có thời điểm phải tạm dừng giao dịch khi hai mã cổ phiếu quan trọng là Samsung và SK Hynix bị bán tháo mạnh.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng bốc hơi 4,2% trong phiên cuối tuần, dưới áp lực từ đà lao dốc của tập đoàn SoftBank.

Các số liệu mới công bố cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5/2026 đã vượt ngưỡng 4% lần đầu tiên sau 3 năm, trong khi tăng trưởng GDP quý 1 được điều chỉnh tăng lên mức 2,1%.

Những dữ liệu này, cùng với lập trường ưu tiên kiểm soát giá cả của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh, khiến thị trường dự báo khả năng cơ quan này sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9/2026.

Điểm sáng duy nhất hỗ trợ thị trường chứng khoán trong tuần qua đến từ diễn biến hạ nhiệt của giá năng lượng. Việc Bộ Tài chính Mỹ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran và lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz bắt đầu hồi phục đã đẩy giá dầu thô sụt giảm mạnh.

Giá dầu Brent đã lùi về mức 71,99 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra. Chi phí năng lượng giảm bớt đã tạo động lực cho các nhóm ngành truyền thống như y tế và tiêu dùng, giúp chỉ số Dow Jones duy trì sức bền so với nhóm cổ phiếu công nghệ.

Giới phân tích cho rằng thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn tái định giá và luân chuyển dòng vốn.

Chuyên gia Angelo Kourkafas từ Edward Jones nhận định đợt điều chỉnh này là cần thiết khi giá cổ phiếu công nghệ đã tăng quá nhanh so với thực tế thương mại, đồng thời phản ánh xu hướng nhà đầu tư chuyển dịch sang các lĩnh vực có mức định giá hợp lý hơn./.

Thị trường chứng khoán lao dốc giữa làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh sâu của nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường thời gian qua.