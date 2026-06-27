Nắng nóng cực đoan “thiêu đốt” châu Âu, nhiều khu vực nóng hơn châu Phi

Nhiệt độ tại châu Âu đang tăng nhanh gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng tần suất cũng như cường độ của các đợt nắng nóng cực đoan trong tương lai.

Các nước châu Âu đang phải vật lộn với đợt nắng nóng kỷ lục, với khoảng 94 triệu người sẽ phải chịu mức nhiệt độ trên 35 độ C.

Đợt nắng nóng kéo dài còn làm xáo trộn cuộc sống của người dân, khi các bệnh viện quá tải, hoạt động giao thông, năng lượng và giáo dục bị gián đoạn.

Theo các dự báo, hơn 350 triệu người, tức hơn 2/3 dân số của châu Âu, sẽ trải qua mức nhiệt tối đa hơn 30 độ C, nóng hơn cả một số khu vực ở Đông và Tây Phi. Ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt còn tồi tệ hơn do cơ sở hạ tầng và các tòa nhà ở châu Âu không được thiết kế để chống chịu với nhiệt độ cao.

Tại Pháp, khoảng 44 triệu trong gần 67 triệu dân đang ở trong các khu vực được ban hành cảnh báo đỏ, khi các kỷ lục về nhiệt độ liên tiếp bị phá vỡ kể từ khi các dữ liệu được thu thập từ năm 1947.

Tây Ban Nha và Anh cũng ghi nhận tháng 6 nóng nhất trong lịch sử. Nền nhiệt tại nhiều khu vực ở Đức được dự báo có thể tiến sát ngưỡng 40 độ C, trong khi Italy cũng ban hành cảnh báo đỏ tại 16 thành phố.

Các cảnh báo về sức khỏe đã được đưa ra. Các nước đã triển khai nhiều biện pháp, như điều chỉnh thời gian hoặc tạm đóng cửa trường học, mở thêm những điểm tránh nóng công cộng và tăng cường hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương.

Dù vậy, một trong những hệ lụy đáng lo ngại là số vụ đuối nước gia tăng khi nhiều người tìm đến sông, hồ để giải nhiệt.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo đợt nắng nóng tại châu Âu đang đặt sức khỏe cộng đồng trước nhiều rủi ro.

Theo ông, nhiệt độ tại châu Âu đang tăng nhanh gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng tần suất cũng như cường độ của các đợt nắng nóng cực đoan trong tương lai./.