Nhận định Argentina vs Jordan: Messi 'sạc pin,' dàn kép phụ dự bị có lên tiếng?

Messi cùng nhiều trụ cột quan trọng khác của Argentina có thể được huấn luyện viên Scaloni tạo điều kiện nghỉ ngơi ở lượt trận cuối, “sạc đầy” năng lượng để chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp sắp tới.

Đội tuyển Argentina, nhà đương kim vô địch của sân chơi World Cup, sẽ bước vào màn so tài với đối thủ Jordan ở lượt trận cuối bảng J, với một tâm lý thoải mái.

Sau khi toàn thắng ở hai lượt trận đầu tiên, lần lượt trước đội tuyển Algeria và đội tuyển Áo, Messi và các đồng đội đã chính thức “đặt chỗ” ở vòng loại trực tiếp với ngôi đầu bảng, khi Vòng chung kết World Cup năm nay, ưu tiên thành tích đối đầu giữa các đội để xếp thứ hạng.

Ngược lại, đội tuyển Jordan với hai trận thua đã chính thức phải nói lời chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sớm một lượt đấu. Bởi vậy, trận đấu trên sân vận động Dallas sẽ chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với cả hai đội bóng.

Trong khi Jordan hướng đến một lời chia tay đẹp ở đấu trường thế giới, thì Messi cùng nhiều trụ cột quan trọng khác của đội tuyển Argentina có thể được huấn luyện viên Lionel Scaloni tạo điều kiện nghỉ ngơi ở lượt trận cuối, “sạc đầy” năng lượng để chuẩn bị cho vòng đấu loại trực tiếp sắp tới.

Messi vẫn là thiên tài tạo ra sự khác biệt trên sân, tuy nhiên ranh giới giữa việc “sở hữu thiên tài” và “phụ thuộc vào thiên tài” luôn là rất mong manh trong bóng đá.

Qua hai lượt trận vừa qua, Messi đã trực tiếp ghi bàn và anh cũng kiến tạo hàng loạt cơ hội cho các đồng đội. Tuy nhiên, những chân sút đắt giá trên hàng công của “La Albiceleste” như Lautaro Martínez hay Julián Álvarez… dường như đang “quên” mất cách ghi bàn.

Hành trình bảo vệ ngôi vương sẽ còn dài và để đi hết chặng đường đó, Argentina cần nhiều hơn những “vệ tinh” biết cách tỏa sáng, bên cạnh Lionel Messi. Và đây sẽ là bài toán mà huấn luyện viên Scaloni cần tìm lời giải ở trận đấu mang tính chất “giao hữu” với đối thủ Jordan.

Dù huấn luyện viên Scaloni nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình, lực lượng dự bị của Argentina vẫn được đánh giá là vượt trội so với đối thủ Jordan và đủ khả năng khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Dự đoán: Đội tuyển Argentina giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Jordan./.

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