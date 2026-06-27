Việt kiều Khoa Ngô không kịp hồi phục chấn thương, bỏ lỡ ASEAN Cup 2026

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau khi được kiểm tra và đánh giá tình trạng chấn thương, tiền vệ Ngô Đăng Khoa sẽ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 (AFF Cup).

Ngô Đăng Khoa gặp chấn thương từ khi còn thi đấu tại câu lạc bộ. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định cầu thủ này bị rách sụn chêm độ 2.

Trong những ngày tập trung vừa qua cùng đội tuyển, Đăng Khoa không thể tham gia các buổi tập chuyên môn mà chỉ tập hồi phục và điều trị vật lý trị liệu theo phác đồ của bộ phận y tế.

Theo đánh giá của các bác sỹ, nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu khi chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, Ngô Đăng Khoa có nguy cơ tổn thương nặng hơn, thậm chí rách sụn chêm độ 3 và phải can thiệp phẫu thuật.

Trưa 27/6, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã trực tiếp trao đổi với Ngô Đăng Khoa. Sau khi thống nhất với cầu thủ và bộ phận y tế, Ban huấn luyện quyết định tạo điều kiện để tiền vệ trẻ này trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị, phục hồi chấn thương.

Việc trở lại câu lạc bộ sẽ giúp Ngô Đăng Khoa có điều kiện theo dõi và điều trị chấn thương một cách liên tục, hướng tới mục tiêu sớm bình phục và trở lại thi đấu.

Ngô Đăng Khoa là một trong ba tân binh lần đầu được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Ngô Đăng Khoa (thứ hai từ phải sang) lỡ hẹn với ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Dù chưa có cơ hội tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển vì chấn thương, việc được triệu tập lần này vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của cầu thủ trẻ mới 19 tuổi này (sinh năm 2006).

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia kỳ vọng, Ngô Đăng Khoa sẽ sớm bình phục để tiếp tục theo đuổi mục tiêu cống hiến cho "Những Chiến binh Sao Vàng" trong thời gian tới./.

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