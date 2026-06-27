Xác định 29 đội đi tiếp, lộ diện 9 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026

Kết thúc loạt trận ngày 27/6, World Cup 2026 đã chính thức xác định được 29/32 đội giành quyền đi tiếp, cùng đó là 9 cặp đấu vòng knock-out đã lộ diện.

Senegal, Tây Ban Nha, Cape Verde, Ai Cập, Bỉ, Bồ Đào Nha, Anh và Ghana là những cái tên mới nhất góp mặt ở vòng 1/16.

Cụ thể, 10 đội bóng đã giành được vị trí nhất bảng gồm có Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp và Argentina.

9 đội góp mặt với tư cách nhì bảng, gồm Nam Phi, Canada, Maroc, Australia, Cote d'Ivoire, Nhật Bản, Ai Cập, Cape Verde và Na Uy.

Trong khi đó, 5 đội đã giành quyền đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt gồm có Bosnia & Herzegovina, Paraguay, Ecuador, Thụy Điển và Senegal.

Bốn đội khác là Colombia, Bồ Đào Nha, Anh và Ghana cũng đã sớm vào vòng knock-out, nhưng chưa xác định được vị trí của mình ở bảng đấu.

Danh sách 32 đội tuyển góp mặt ở vòng 1/16 sẽ hoàn tất sau loạt trận diễn ra sáng 28/6.

Cùng với 29 đội tuyển đi tiếp lộ diện, vòng 1/16 World Cup 2026 cũng đã xác định được 9 cặp đấu.

Theo phân nhánh đấu, Đức sẽ đối đầu Paraguay trong khi Pháp gặp Thụy Điển. Đội thắng ở hai cặp đấu này sẽ chạm trán nhau ở vòng 1/8.

Nam Phi sẽ tiếp tục hành trình bằng trận gặp đồng chủ nhà Canada. Đội thắng ở cặp này sẽ gặp đội thắng ở cặp Hà Lan-Maroc.

Trong khi đó, đội đồng chủ nhà khác là Mỹ sẽ chạm trán với Bosnia & Herzegovina để tranh tấm vé vào vòng 1/8.

World Cup 2026: Cape Verde lập kỳ tích, Uruguay nhận 'trái đắng' Cape Verde đã viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại World Cup 2026 với tấm vé vào vòng knock-out ngay trong lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cặp đấu thứ 6 được xác định chính là màn so tài giữa Brazil và Nhật Bản. Đối thủ của đội thắng cặp này sẽ là đội thắng ở cặp Cote d'Ivoire-Na Uy.

Argentina, nhà đương kim vô địch cũng đã xác định được đối thủ của mình ở vòng 1/16 - đó chính là tân binh Cape Verde.

Nếu vượt qua Cape Verde, Lionel Messi và đồng đội sẽ đối đầu đội thắng ở cặp Australia-Ai Cập.

Danh sách đội đi tiếp Nhất bảng: Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp và Argentina. Nhì bảng: Nam Phi, Canada, Maroc, Australia, Cote d'Ivoire, Nhật Bản, Ai Cập, Cape Verde và Na Uy. Đội xếp thứ 3: Bosnia & Herzegovina, Paraguay, Ecuador, Thụy Điển và Senegal. Các đội khác đã đi tiếp: Colombia, Bồ Đào Nha, Anh, Ghana. Các cặp đấu vòng 1/16 đã được xác định: Đức-Paraguay

Pháp-Thụy Điển

Nam Phi-Canada

Hà Lan-Maroc

Mỹ-Bosnia & Herzegovina

Brazil-Nhật Bản

Cote d'Ivoire-Na Uy

Argentina-Cape Verde

Australia-Ai Cập.