Trận đấu Australia-Paraguay: Cổ động viên chia đều cảm xúc

Không bên nào giành được chiến thắng khi đội tuyển Australia và đội tuyển Paraguay kết thúc trận đấu với tỷ số hòa sau 90 phút tranh tài căng thẳng.

Tại khu vực dành cho người hâm mộ ở Công viên Tumbalong trung tâm thành phố Sydney, các cổ động viên của cả hai đội đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong suốt trận đấu.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, anh Andrew - cổ động viên Australia - cho biết trước trận đấu, anh rất kỳ vọng đội tuyển Australia sẽ giành chiến thắng, nhưng dù sao, tỷ số hòa vẫn là kết quả có thể chấp nhận được."



Anh Zach – một cổ động viên khác của đội tuyển Australia - nhận xét rằng suốt trận đấu, đội tuyển Australia đã tạo ra nhiều cơ hội, giữ và kiểm soát bóng tốt hơn.

Tuy nhiên, các chàng trai Socceroos chỉ thiếu một chút may mắn để giành chiến thắng. Theo anh, dù sao có được 1 điểm vẫn hơn là ra về tay trắng.



Trong khi đó, anh Paula - cổ động viên đội tuyển Paraguay - tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển mình.

Anh nói: "1 điểm trước Australia không phải là kết quả tệ. Tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ Paraguay đã thể hiện trên sân. Điều quan trọng là tinh thần thi đấu của toàn đội. Họ đã thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo."



Đồng tình với bạn của mình, anh Jack - cổ động viên đội tuyển Paraguay – cũng cho rằng đây là một trận đấu cân bằng. Hai đội đều có cơ hội ngang nhau, và tỷ số hòa phản ánh đúng cục diện.



Có thể thấy, dù chưa thể mang lại niềm vui trọn vẹn cho bất kỳ bên nào, song trận hòa này vẫn để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ tại Sydney, những người đã cùng nhau tạo nên bầu không khí bóng đá sôi động dù trận đấu diễn ra ở bên kia bán cầu./.

World Cup 2026: Hà Lan, Nhật Bản cùng Thụy Điển vào vòng knock-out Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển đã trở thành những cái tên đại diện cho bảng F gia nhập danh sách các đội tuyển tham dự vòng knock-out World Cup 2026.

​

​